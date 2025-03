Einige Expertinnen und Experten halten das Foto mit Pikachu für nicht authentisch. Es soll mit künstlicher Intelligenz erstellt worden sein. Bild: X/Journalist

Bei den Protesten gegen die Verhaftung des Erdogan-Kontrahenten Ekrem Imamoğlu wird ein Demonstrant im Pikachu-Kostüm zur Galionsfigur der Bewegung. Was steckt dahinter?

Philipp Fischer Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zehntausende gehen in der Türkei wegen der Verhaftung des Oppositionspolitikers Ekrem İmamoğlu auf die Strasse.

Unter die Protestierenden mischt sich ein Teilnehmer im Kostüm der Pokémon-Figur Pikachu.

Er wurde mittlerweile zu einem Symbolbild der aktuellen Protestwelle. Mehr anzeigen

Die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu in der Türkei hat landesweit eine Welle des Protests ausgelöst. Allein in Istanbul gingen am vergangenen Freitag rund 300’000 Protestierende auf die Strassen.

Unter die Teilnehmer in Antalya mischt sich vor wenigen Tagen ein kreativer Demonstrant in einem Pikachu-Kostüm. In dem Kostüm scheint ein junger Mann zu stecken. Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie sich die Pikachu-Figur Wasserwerfern entgegenstellt.

Seither taucht der kostümierte Demonstrant immer wieder in den Strassen auf. In einem Clip ist zu sehen, wie der auffällig aufgeblähte Demonstrant in seinem Kostüm mit anderen Protestierenden vor der Polizei flüchtet.

Pretty sure Turkish Pikachu is the most famous protester in the world right now.pic.twitter.com/zuaBYL3HYT — Daily Turkic (@DailyTurkic) March 27, 2025

Für die türkische Protestbewegung ist die Person im Pikachu-Kostüm inzwischen regelrecht zum Star geworden. Egal wo Pikachu auftaucht, die Aufmerksamkeit ist ihm sicher. Überall scharen sich die Menschen um ihn. Er wird bejubelt und gefeiert, alle möchten ein Foto mit der gelben Figur machen.

Protestwelle schwappt durch die Türkei

Imamoglu war in der vergangenen Woche gemeinsam mit Dutzenden weiteren Menschen festgenommen worden, wenige Tage vor seiner geplanten Nominierung als Präsidentschaftskandidat der grössten Oppositionspartei CHP. Imamoglu werden Terror- und Korruptionsvorwürfe in zwei Verfahren gemacht.

Oppositionelle wie auch Beobachter werfen der Regierung vor, mit ihrem Vorgehen gegen Imamoglu einen politischen Konkurrenten ausschalten zu wollen. Seine Festnahme hat trotz Demonstrationsverboten für grossen Protest im Land gesorgt, der bereits mehrere Tage andauert.