Deutscher von Zug erfasst – Polizei verhaftet drei Jugendliche

Ein Zug erfasst in der Oberpfalz einen Menschen – mit fatalem Ausgang. War es ein Unfall? Die Polizei hat drei Jugendliche verhaftet.

In Bayern ist ein Mann von einem Zug erfasst und getötet worden.

Jetzt hat die Polizei drei Jugendliche verhaftet.

Es wird wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt ermittelt. Mehr anzeigen

Ein Mensch ist in Neumarkt in der Oberpfalz von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt worden – nun hat die Polizei drei männliche Jugendliche verhaftet.

Noch am Donnerstag teilte die Polizei mit, man fahnde «intensiv» nach den Jugendlichen. «Wir können eine Beteiligung von weiteren Personen nicht ausschliessen und fahnden momentan nach drei Personen, die sich zum Zeitpunkt des Zusammenstosses in unmittelbarer Nähe befunden haben», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Abend.

Am Freitagvormittag wurden diese laut der Polizei verhaftet. Es bestehe der dringende Verdacht eines Tötungsdelikts, entsprechende Ermittlungen seien eingeleitet worden, sagte ein Sprecher gegenüber der Deutschen Nachrichtenagentur dpa.

Möglicherweise bewusstlos

Bei der getöteten Person handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen erwachsenen Mann, dessen Identität am frühen Freitagmorgen noch immer nicht abschliessend geklärt war.

Die Person habe auf den Gleisen gelegen und sei möglicherweise bewusstlos gewesen, als ein Güterzug sie am Nachmittag erfasste, sagte der Polizeisprecher.

Der Vorfall ereignete sich im Bereich eines Gewerbegebietes der Kreisstadt, die zwischen Nürnberg und Regensburg liegt. Die Zugstrecke wurde für mehrere Stunden gesperrt und am frühen Morgen wieder freigegeben. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

