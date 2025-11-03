  1. Privatkunden
Spiderman greift ein – und nimmt Drogenbande hoch 

Fabienne Berner

3.11.2025

Kampf gegen Drogen: Peruanische Polizei jagt als Spiderman Verbrecher

Kampf gegen Drogen: Peruanische Polizei jagt als Spiderman Verbrecher

Von wegen «Trick or Treat»: In Lima hat Spiderman an Halloween nicht nach Süssigkeiten gesucht – sondern nach Drogen! Ein als Superheld verkleideter Polizist sorgte für den wohl spektakulärsten Einsatz des Abends.

03.11.2025

Von wegen «Trick or Treat»: In Lima hat Spiderman an Halloween nicht nach Süssigkeiten gesucht – sondern nach Drogen! Ein als Superheld verkleideter Polizist sorgte für den wohl spektakulärsten Einsatz des Abends.

Fabienne Berner

03.11.2025, 16:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Polizist im Spider-Man-Kostüm half, drei mutmassliche Drogenhändler in Lima zu verhaften.
  • Die Polizei fand vermeintliches Kokain in einem Halloween-Kürbis.
  • In Peru ist es Tradition, dass Polizisten an Feiertagen in Kostümen auf Streife gehen – von Superhelden bis Horrorfiguren.
Mehr anzeigen

In Lima hat die Polizei an Halloween für eine ganz besondere Show gesorgt: Mitten in der Nacht stürmte ein Beamter im Spiderman-Kostüm gemeinsam mit seinem Team eine Wohnung – und das nicht für Süsses oder Saures.

Laut der Polizei wurden drei Verdächtige festgenommen und vermutetes Kokain sichergestellt – unter anderem in einem kürbisförmigen Halloween-Körbchen. Die Aktion richtete sich gegen die Gang «Diabólicos de Malambitos», die in der Gegend aktiv war.

Dass sich die Polizei in Peru zu Feiertagen verkleidet, ist übrigens nichts Neues: Schon zu Weihnachten, Valentinstag oder im Karneval treten die Beamt*innen in Kostümen auf – von Superhelden über Teddybären bis hin zu Horrorfiguren wie Freddy Krueger. 

Mehr zum Thema

Drogenkrieg in Peru: Teddybär macht Jagd auf Dealer

Drogenkrieg in Peru: Teddybär macht Jagd auf Dealer

Mit herzförmigem Luftballon und einer Liebesbotschaft spielt ein Polizist im Bärenkostüm den Lockvogel. Bei einer Razzia im Norden Limas schnappt die Falle zu: Zwei verdächtige Frauen werden verhaftet.

15.02.2024

