Kampf gegen Drogen: Peruanische Polizei jagt als Spiderman Verbrecher
Von wegen «Trick or Treat»: In Lima hat Spiderman an Halloween nicht nach Süssigkeiten gesucht – sondern nach Drogen! Ein als Superheld verkleideter Polizist sorgte für den wohl spektakulärsten Einsatz des Abends.
03.11.2025
Von wegen «Trick or Treat»: In Lima hat Spiderman an Halloween nicht nach Süssigkeiten gesucht – sondern nach Drogen! Ein als Superheld verkleideter Polizist sorgte für den wohl spektakulärsten Einsatz des Abends.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Ein Polizist im Spider-Man-Kostüm half, drei mutmassliche Drogenhändler in Lima zu verhaften.
- Die Polizei fand vermeintliches Kokain in einem Halloween-Kürbis.
- In Peru ist es Tradition, dass Polizisten an Feiertagen in Kostümen auf Streife gehen – von Superhelden bis Horrorfiguren.
In Lima hat die Polizei an Halloween für eine ganz besondere Show gesorgt: Mitten in der Nacht stürmte ein Beamter im Spiderman-Kostüm gemeinsam mit seinem Team eine Wohnung – und das nicht für Süsses oder Saures.
Laut der Polizei wurden drei Verdächtige festgenommen und vermutetes Kokain sichergestellt – unter anderem in einem kürbisförmigen Halloween-Körbchen. Die Aktion richtete sich gegen die Gang «Diabólicos de Malambitos», die in der Gegend aktiv war.
Dass sich die Polizei in Peru zu Feiertagen verkleidet, ist übrigens nichts Neues: Schon zu Weihnachten, Valentinstag oder im Karneval treten die Beamt*innen in Kostümen auf – von Superhelden über Teddybären bis hin zu Horrorfiguren wie Freddy Krueger.
Mehr zum Thema
Drogenkrieg in Peru: Teddybär macht Jagd auf Dealer
Mit herzförmigem Luftballon und einer Liebesbotschaft spielt ein Polizist im Bärenkostüm den Lockvogel. Bei einer Razzia im Norden Limas schnappt die Falle zu: Zwei verdächtige Frauen werden verhaftet.
15.02.2024