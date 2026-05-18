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Noch 8 Tiere bei Dompteurin Ausgebüxter Tiger verletzt Senior – jetzt werden Vorwürfe gegen Behörden laut

dpa

18.5.2026 - 07:36

Der Tiger war aus einer privaten Haltung entkommen.
Der Tiger war aus einer privaten Haltung entkommen.
dpa

Ein entlaufener Tiger verletzt nahe Leipzig einen Mann schwer. Für Peta zeigt der Fall erneut, wie riskant die private Haltung gefährlicher Wildtiere ist. Was die Tierschutzorganisation nun erwartet.

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DPA, Dominik Müller

18.05.2026, 07:36

18.05.2026, 08:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Ausbruch eines Tigers bei Leipzig fordert Peta strengere Gesetze für die Haltung gefährlicher Wildtiere in Privathand.
  • Bei dem Vorfall wurde ein 73-Jähriger schwer verletzt, der Tiger später von der Polizei erschossen.
  • Peta kritisiert seit Jahren die Zustände in der betroffenen Anlage und spricht von unsicheren Gehegen sowie Verstössen gegen den Tierschutz.
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Nach dem Vorfall mit dem ausgebrochenen Tiger bei Leipzig (D) hat die Tierrechtsorganisation Peta strengere Regeln für die Haltung gefährlicher Wildtiere gefordert. «Im Prinzip muss die Bundesregierung jetzt endlich handeln», sagte Peter Höfgen, Peta-Fachreferent für Wildtiere, der Deutschen Presse-Agentur.

Der Vorfall zeige erneut, dass die Haltung gefährlicher Wildtiere in Privathand oder in mobilen Betrieben nicht ausreichend sicher sei. In mehreren Bundesländern sei die private Haltung von Tigern oder Löwen weiterhin erlaubt. Aus Sicht von Peta müsse die Gesetzgebung deshalb verschärft werden.

Ex-Dompteuse Elvira Wegmann. «Kein Tier greift grundlos an»

Ex-Dompteuse Elvira Wegmann«Kein Tier greift grundlos an»

Am Sonntag war in Schkeuditz bei Leipzig ein Tiger aus einer privaten Anlage entkommen. Ein 73-Jähriger wurde schwer verletzt. Die Polizei erschoss das Tier später im Bereich einer Gartenanlage. Für die Bevölkerung bestand laut Polizei keine Gefahr mehr. Weitere Tiere seien nicht entkommen.

Laut Peta mangelhafte Haltungsbedingungen

Im Schkeuditzer Ortsteil Dölzig hält die Tiger-Dompteurin Carmen Zander in einem Gewerbegebiet Grosskatzen. Bei der als «Tigerkönigin» bekannten Frau sollen noch acht Tiger leben.

Die Dompteurin reagierte zunächst nicht auf eine dpa-Anfrage. «Es hätte schon längst eine Beschlagnahmung der Tiere erfolgen müssen», sagte Höfgen.

Dompteurin Carmen Zander hält im Freistaat Sachsen mehrere Grosskatzen. 
Dompteurin Carmen Zander hält im Freistaat Sachsen mehrere Grosskatzen. 
Keystone

Peta habe das Veterinäramt Nordsachsen seit 2019 wiederholt auf aus Sicht der Organisation mangelhafte Haltungsbedingungen hingewiesen – ohne Erfolg.

Höfgen sprach von zu kleinen und unsicheren Gehegen sowie Verstössen gegen den Tierschutz. Nach Angaben der Organisation gibt es seit längerer Zeit das Angebot einer Auffangstation, die Tiere aufzunehmen.

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