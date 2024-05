Der Mann zündete versehentlich sich selbst an. (Symbolbild) sda

Ein Mann hat sich in einem deutschen Pflegeheim versehentlich selbst angezündet. Er wollte eine Zigarette rauchen.

zis Sven Ziegler

Beim Anzünden einer Zigarette hat ein Bewohner eines Pflege- und Therapiezentrums im niedersächsischen Lüneburg seine Kleidung in Brand gesetzt und sich schwerste Verletzungen zugezogen. Nur das schnelle Eingreifen eines Mitarbeiters habe noch Schlimmeres verhindert, teilte die Lüneburger Polizei am Sonntag mit.

Der zumeist auf einen Rollstuhl angewiesene 44-Jährige sei nach dem Vorfall in der Nacht zu Samstag zur Behandlung von schwersten Brandverletzungen per Helikopter in ein Spezialklinik in Schleswig-Holstein geflogen worden, hiess es. Die Zigarette wollte er sich demnach mit einem gasbetriebenen Flambierbrenner anzünden. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.