Kampfjet stürzt ab Pilot rettet sich, kurz bevor sein Flugzeug explodiert

Adrian Kammer

5.12.2025

Kampfjet stürzt ab: Pilot rettet sich kurz bevor sein Flugzeug explodiert

Kampfjet stürzt ab: Pilot rettet sich kurz bevor sein Flugzeug explodiert

Ein Video zeigt wie ein F-16-Kampfjet bei einem Trainingsflug in der kalifornischen Wüste abgestürzt und explodiert. Der Pilot konnte sich in letzter mit dem Schleudersitz in Sicherheit bringen.

04.12.2025

Ein Video zeigt, wie ein F-16-Kampfjet bei einem Trainingsflug in der kalifornischen Wüste abstürzt und explodiert. Der Pilot konnte sich in letzter Sekunde mit dem Schleudersitz in Sicherheit bringen.

Adrian Kammer

05.12.2025, 18:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein F-16-Kampfjet der US-Kunstflugstaffel «Thunderbirds» ist in Kalifornien abgestürzt.
  • Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten und wurde mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht.
  • Die Ursache des Absturzes ist noch unklar.
Mehr anzeigen

In der kalifornischen Wüste ist ein F-16-Kampfjet der US-Luftwaffe nahe der Naval Air Station China Lake abgestürzt. Laut Behörden handelte es sich um eine Maschine der Kunstflugstaffel «Thunderbirds», die auf einem Trainingsflug über kontrolliertem Luftraum unterwegs war. Videos in sozialen Medien zeigten einen Feuerball und dichten, schwarzen Rauch über der Absturzstelle.

Der Pilot konnte sich per Schleudersitz retten und wurde ins Spital gebracht. Die Verletzungen sind nach Angaben der Einsatzkräfte nicht lebensgefährlich.

Die Feuerwehr rückte zur Absturzstelle aus und meldete auch ein Feuer am Boden, eine Gefahr für umliegende Vegetation oder die Bevölkerung habe aber nicht bestanden. Warum der Jet abstürzte, ist offen. Die US-Air-Force leitete eine Untersuchung ein.

