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Sprengstoff bei Pipeline entdeckt Sabotage oder Show? Ungarn-Wahl gerät unter Hochspannung

Petar Marjanović

6.4.2026

Viktor Orbán steht wegen der kommenden Wahl am 12. April unter Druck.
Viktor Orbán steht wegen der kommenden Wahl am 12. April unter Druck.
KEYSTONE

Sprengstoff an der Grenze, Alarm in Budapest: Ungarns Regierung warnt mitten im heissesten Wahlkampf seit Jahren vor Sabotage. Doch viele fragen sich, ob hier wirklich Gefahr droht.

Petar Marjanović

06.04.2026, 07:20

06.04.2026, 07:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wenige Tage vor der Ungarn-Wahl sorgt ein angeblicher Sprengstofffund an der Turkish-Stream-Pipeline in Serbien für Aufsehen.
  • Ministerpräsident Viktor Orbán spricht von einem Sabotageversuch und macht die Ukraine verantwortlich, während Moskau die Vorwürfe unterstützt.
  • Die Opposition um Péter Magyar sieht darin eine gezielte Panikmache kurz vor dem Urnengang.
  • 33Der Vorfall dürfte den ohnehin aufgeheizten Wahlkampf weiter befeuern.
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Kurz vor der Parlamentswahl in Ungarn steigt die politische Spannung: In Serbien ist nahe der Grenze zu Ungarn angeblich Sprengstoff entdeckt worden. Betroffen ist die Turkish-Stream-Pipeline, die russisches Erdgas nach Ungarn leitet. Präsident Aleksandar Vučić erklärte, es handle sich um Material «von verheerender Kraft» – und er habe Viktor Orbán sofort telefonisch informiert.

Für den ungarischen Regierungschef kam die Nachricht wie gerufen. Orbán nannte die Leitung «lebenswichtig» für das Land und ordnete nach einer Sondersitzung des Verteidigungsrats eine militärische Sicherung ihres ungarischen Abschnitts an.

Gleichzeitig deutete er den Sprengstofffund als gezielten Sabotageakt und richtete den Verdacht auf die Ukraine. In seiner Rhetorik sprach Orbán von Kräften, die Europa «vom russischen Gas abschneiden» wollten.

Aussenminister Péter Szijjártó legte nach und beschuldigte Kiew über die russische Agentur Tass, sich «in unsere Souveränität einzumischen». Unterstützung bekam Budapest umgehend aus Moskau: Die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Maria Sacharowa, sah den Westen am Werk, der Ungarn angeblich «seiner Souveränität berauben» wolle.

«Dies war ein sehr plumper Versuch, in unsere Souveränität einzugreifen.»

Péter Szijjártó

Ungarns Aussenminister

Kiew reagierte prompt und wies die Anschuldigungen entschieden zurück. Ein Sprecher des ukrainischen Aussenministeriums erklärte, Ungarn solle nicht auf eine «Operation unter falscher Flagge» hereinfallen – womöglich orchestriert von Russland, um Stimmung vor der Wahl zu machen. Auch das unabhängige Magazin «HVG» zitierte Quellen aus Belgrad, die eine Beteiligung russischer Dienste für möglich halten – angeblich mit serbischem Wohlwollen.

«Höchstwahrscheinlich handelt es sich um eine russische Operation unter falscher Flagge im Rahmen der massiven Einmischung Moskaus in die ungarischen Wahlen.»

Sprecher

Aussenministerium der Ukraine

Oppositionsführer Péter Magyar von der Tisza-Partei sieht in der ganzen Affäre denn auch eher eine Inszenierung als eine echte Bedrohung. Im Interview mit dem Sender ATV.hu erinnerte er daran, dass schon Wochen vorher Hinweise kursierten, wonach kurz vor der Wahl «zufällig etwas an der Pipeline passieren» werde.

Magyar fordert Orbán auf, «mit der Panikmache aufzuhören» und, falls tatsächlich Gefahr bestehe, die NATO einzuschalten. Er kündigte für den Fall eines Wahlsiegs eine offene Untersuchung an.

«Ich rufe Viktor Orbán dazu auf, mit der Panikmache und mit dem Stiften von Verwirrung aufzuhören, die russische Berater geplant haben.»

Péter Magyar

Oppositionsführer in Ungarn

Auch Serbiens Militärgeheimdienst bemüht sich, die Gemüter zu beruhigen. Dessen Chef, Djuro Jovanić, sprach gegenüber lokalen Medien von Desinformation. Der Sprengstoff sei möglicherweise aus den USA und ein einzelner Täter werde gesucht.

Orbán bleibt derweil seinem Ton treu. Bei einer Rede auf dem Gellértberg malte er «dunkle Wolken» über Ungarn an die Wand und sprach von Gefahren aus «Osten, Süden und Westen». Was Panik und was Realität ist, lässt sich im Moment schwer trennen – sicher ist nur, dass der Vorfall das letzte Kapitel dieses Wahlkampfs noch einmal deutlich aufgeheizt hat.

Viele gegen Orban

Viele gegen Orban

Tausende Ungarn sind im Dezember 2025 zum Sitz von Ministerpräsident Viktor Orban gezogen. Sie wurden angeführt vom Oppositionspolitiker Peter Magyar, der wegen eines Missbrauchsskandals Orbans Rücktritt fordert.

14.12.2025

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