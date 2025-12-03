Die CGAS Saturn wurde am Montag überfallen. Screenshot VesselFinder

Vor der Küste Äquatorialguineas haben Piraten einen Flüssiggastanker überfallen und neun Seeleute verschleppt. Der Angriff auf das unter portugiesischer Flagge fahrende Schiff ereignete sich bereits am Montag.

Wie die Sicherheitsfirma Vanguard mitteilte, griffen die Angreifer das Schiff bereits am frühen Montagmorgen rund 50 Seemeilen westlich von Mbini an. Der 2003 gebaute Tanker gehört dem dänischen Unternehmen Christiania Gas und war auf dem Weg nach Malabo. Vier Crewmitglieder blieben an Bord, eines von ihnen soll verletzt worden sein.