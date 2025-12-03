  1. Privatkunden
Auf dem Weg nach Malabo Piraten entführen neun Seeleute von europäischem Frachter

Lea Oetiker

3.12.2025

Die CGAS Saturn wurde am Montag überfallen. 
Die CGAS Saturn wurde am Montag überfallen. 
Screenshot VesselFinder

Vor der Küste Äquatorialguineas haben Piraten einen Flüssiggastanker überfallen und neun Seeleute verschleppt. Der Angriff auf das unter portugiesischer Flagge fahrende Schiff ereignete sich bereits am Montag.

Lea Oetiker

03.12.2025, 10:41

03.12.2025, 10:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Flüssiggastanker unter portugiesischer Flagge ist vor der Küste Äquatorialguineas von Piraten überfallen worden.
  • Laut dem Portal Splash247 wurden mindestens neun Besatzungsmitglieder der CGas Saturn entführt.
  • Der Überfall ereignete sich bereits am frühen Montagmorgen rund 50 Seemeilen westlich von Mbini.
Mehr anzeigen

Vor der Küste Äquatorialguineas ist ein unter portugiesischer Flagge fahrender Flüssiggastanker von Piraten überfallen worden. Laut dem Schifffahrtsportal Splash247 wurden dabei mindestens neun Besatzungsmitglieder der CGas Saturn entführt.

Wie die Sicherheitsfirma Vanguard mitteilte, griffen die Angreifer das Schiff bereits am frühen Montagmorgen rund 50 Seemeilen westlich von Mbini an. Der 2003 gebaute Tanker gehört dem dänischen Unternehmen Christiania Gas und war auf dem Weg nach Malabo. Vier Crewmitglieder blieben an Bord, eines von ihnen soll verletzt worden sein.

