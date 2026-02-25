Schockmoment für Müllmann: Hier hüpft der Verdächtige aus dem Container und flüchtet Im US-Bundesstaat Ohio verfolgt die Polizei einen Mann, der sich der Verkehrskontrolle entzogen hat. Videoaufnahmen zeigen, wie der Verdächtige aus einer Mülltonne springt. 25.02.2026

Ein Müllarbeiter entdeckt beim Leeren einer Mülltonne einen Mann, der plötzlich herausspringt und flüchtet.

Dieser war zuvor nach einer Verkehrskontrolle vor der Polizei geflohen.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Verdächtigen kurz darauf festnehmen. Mehr anzeigen

Es muss ein Riesenschock für den Mitarbeiter der Müllabfuhr gewesen sein. Er rollt die Tonne zum Lastwagen und will sie auskippen. Eine Kamera aus einem Polizeifahrzeug hält den Moment fest. Als der Müllmann den Deckel öffnet, schreckt er zurück. Er hüpft wild umher und zeigt immer wieder auf den Abfallcontainer.

Plötzlich klettert ein Mann heraus und rennt davon. Dabei scheint er noch seine Schuhe zu verlieren. Auf den Videoaufnahmen ist zu sehen, wie ein Polizist aus dem Auto steigt und zu Fuss die Verfolgung aufnimmt.

Verdächtiger flieht nach Verkehrskontrolle

Laut Angaben der Polizei, hatte ein Beamter zuvor den Mann für eine Verkehrskontrolle angehalten. Dieser habe dabei das Fahrzeug verlassen und die Flucht ergriffen. Als der Polizist den Flüchtigen aus den Augen verlor, versteckte sich dieser in der Mülltonne.

Umgehend wurde die Umgebung abgesucht. Mit Glück war ein Streifenfahrzeug zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Der Verdächtige konnte anschliessen gefasst und in Gewahrsam genommen werden.

