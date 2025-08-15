«Zuerst Schock, dann Panik» – was Putins Krieg mit dem Leben der Russen macht

Bauen sich in Tiflis ein neues Leben auf: Natalia, Ruslan und Viktor (v.l.n.r.) blue News

Tausende Russen sind seit Ausbruch des Kriegs aus ihrem Land geflohen. Sie fürchten sich vor Repressionen – oder haben diese sogar selbst erlebt. Viele bauen sich im Ausland ein neues Leben aus. Eine Reportage aus Tiflis.

Ein Hinterhof mitten in Tiflis, direkt an einer lärmigen Strasse. Für Menschen, die jahrelang unter dem Radar bleiben wollten, ist es ein ungewöhnlicher Treffpunkt, mitten im Zentrum der georgischen Hauptstadt. Eine kleine Cafébar, fünf Tische im Innenhof, die Blätter eines alten Baums spenden Schatten an diesem warmen Tag.

Natalia betritt das Outdoor-Café zuerst. Ohne zu zögern, steuert sie auf den letzten freien Tisch zu. Sie setzt sich, breitet ihre Unterlagen aus. Kaffee will sie nicht, auch auf Wasser verzichtet sie dankend. Sie scheint entschlossen, heute zu sprechen. Die junge Frau aus Kamtschatka, einer Stadt im Osten Russlands, floh 2022 aus dem Land.

«Mein Partner und ich haben uns nach Ausbruch des Kriegs schnell entschieden, nach Georgien zu fliehen», erzählt sie im Gespräch mit blue News. «Nach der vollständigen Invasion in die Ukraine wurde es in Russland sehr unsicher. Es gab eine Mobilisierung im September 2022. Es wurde für meinen Partner sehr gefährlich – wir mussten jederzeit davon ausgehen, dass er in die Armee eingezogen wird.»

Natalia erzählt leise, mit klarer Stimme. Es ist die Geschichte einer Flucht ins Ungewisse. Zwei teure Flugtickets von Moskau nach Tiflis mussten reichen, mehr Planung war nicht möglich. «Zuerst war es Schock, dann Panik, dann Depression – sehr schwere. Migration ist kein Stress, Migration ist eine Traumatisierung», sagt sie.

Die Wohnung in Moskau verkauften sie noch vor der Abreise. Zurück blieb Natalias Schwester, die inzwischen ihr Studium beendet hat – und deren Name in diesem Text nicht auftauchen soll. «Es ist ein leiser Protest, dass ich hier meine Geschichte nicht erzähle», sagt Natalia. «Wenn man offen spricht, gibt es eine sehr grosse Möglichkeit, dass man ins Gefängnis geht.» Auch Angehörige sind in Russland nicht geschützt, müssen sich vor Repressionen wegen der Aktionen ihrer Familie schützen.

Der Alltag ist vom stillen Konsens geprägt

Auch Viktor kennt das Gefühl, dass alles kippt, sobald man sich äussert. Der 38-Jährige wurde in Kiew geboren, lebte aber zehn Jahre in Moskau. «Das war der Anfang vom Ende», sagt er über den Moment, als Wladimir Putin die sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk anerkannte. «Ich hätte früher gehen sollen – aber ich war Vater geworden, Corona hatte alles blockiert. Dann blieb ich einfach.»

Sein Alltag war geprägt von stillem Konsens: «In Russland gilt: Solange du den Mund hältst, lässt man dich in Ruhe.» Wer dennoch spricht, riskiert Besuch. Gleich nach Kriegsbeginn, erzählt Viktor, klingelte die Polizei bei ukrainischen Nachbarn – ein «Kontrollbesuch». «Wenn du sprichst – selbst leise – kann es sein, dass die Polizei plötzlich vor deiner Tür steht. Nur um zu zeigen, ‹wir beobachten dich›.»

Anfang 2022 verliess Viktor die Stadt und reiste mit seiner Familie nach Georgien aus. Der Mantel des Schweigens lastete zu schwer auf seinen Schultern. Seinen Beruf, Werbetexter, kann er online ausüben, das Einkommen ist geschrumpft, doch Tiflis bietet vorerst Sicherheit.

Sicherheit, danach suchte auch Ruslan, 35 Jahre alt. Er hat palästinensische, ukrainische und finnische Wurzeln. Ruslan leitete Russlands grösste LGBT-Organisation, koordinierte Pride-Wochen, half queeren Menschen aus Tschetschenien zu entkommen. «Im Dezember 2021 wurden meine Organisationen als ‹Foreign Agents› eingestuft», sagt er nüchtern. «Ausländische Agenten», wie Russland unerwünschte Organisationen oder Personen gerne benennt, müssen im Land um ihre Sicherheit fürchten, sind teilweise an Leib und Leben bedroht. So auch Ruslan. Partner im Ausland rieten zur sofortigen Ausreise; Georgien schien erreichbar. «Und dann hat der Krieg angefangen.»

Viele Kolleginnen blieben zurück – weniger aus Überzeugung als mangels Visa. «Sie haben nur die Möglichkeit, nach Georgien, Serbien oder Argentinien zu gehen», erklärt Ruslan. Seit ein staatsnahes Online-Medium in Russland seinen Aufenthaltsort veröffentlichte, erhält er Drohungen. Jedes Mal, wenn er von einer Dienstreise zur georgischen Grenze zurückkehrt, überlege er sich, wie er reagiere, falls ihn die Beamten nicht mehr einreisen lassen, erzählt er.

Eine Gruppe soll helfen

Natalia, Ruslan und Viktor sind drei von vielen weiteren, die das gleiche Schicksal teilen. Sie erzählen, wie viele russische Flüchtlinge versuchten, alleine mit ihren Problemen fertig zu werden. Sie sprechen mit niemandem über das Erlebte, haben häufig Probleme.

Natalia aber will reden. Sie gründet in Tiflis eine Selbsthilfegruppe. Jede Woche treffen sich russische Geflüchtete, um über die Geschehnisse zu sprechen, das Erlebte zu verarbeiten und miteinander zu teilen. Natalia beschreibt ihr Ziel schlicht: «Nach der Teilnahme in der Gruppe wird die Angst kleiner, es entsteht das Gefühl von Unterstützung. Niemand soll das Gefühl haben, er müsse das Erlebte alleine verarbeiten.»

Viktor stiess zur Selbsthilfegruppe, als ihn eine Depression zu überrollen drohte: «Ich war stark für zwei Jahre, aber mir war immer klar, dass es mir eigentlich nicht gut geht. Dann habe ich die Gruppe gefunden.» Er spricht von einer «mentalen Verbindung» am Ende jeder Sitzung. Ruslan wiederum spricht von der Notwendigkeit, «Leute zu finden, die die gleichen Probleme haben».

Manchmal zeigt der Krieg seine Bruchlinien auch hier. Natalia erinnert sich an den Besuch einer ukrainischen Teilnehmerin: Auf die Frage, was sie aus Russland vermisse, schwärmten einige von Eiscreme oder den tollen Einkaufsläden in Moskau. Es war offensichtlich, dass das der Ukrainerin nicht gepasst hat – sie war ganz grundsätzlich der Ansicht, dass in Russland alles schlecht ist. Aber ganz so einfach ist es nicht», sagt Natalia.

Eine Rückkehr ist nur schwer vorstellbar

Einkaufsmeilen, Eiscafés – können sie sich denn auch eine Rückkehr vorstellen? Viktor schüttelt den Kopf: «Ich kann mir nicht vorstellen, wie man mit Leuten zusammenlebt, die diesen Krieg getragen haben.» Ruslan träumt weiter von St. Petersburg, doch er weiss, dass ihn dort ein Verfahren wegen «Extremismus» erwartet. Natalia baut sich in Tiflis ein neues Leben auf.

Die Sonne steht hoch am Himmel, zwei Stunden lang erzählen Ruslan, Natalia und Viktor ihre Geschichte. Dann geht das Leben weiter. Viktor muss seinen Sohn vom Ferienplausch abholen, Ruslan und Natalia haben Termine.

Sie werden sich wieder treffen, nächste Woche, in der Selbsthilfegruppe. Sie werden auf ihren Stühlen Platz nehmen und miteinander reden. Und den Geschichten Raum geben, die anderswo nicht erzählt werden können.