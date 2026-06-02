Flixbus bringt die Linie 666 zurück. Wikimedia Commons

Jahrelang sorgte sie für Diskussionen, Proteste und Schlagzeilen: die polnische Buslinie 666. Weil religiöse Gruppen die Verbindung zum Badeort Hel als «satanisch» kritisierten, verschwand die Nummer vor einigen Jahren. Nun kehrt die legendäre Route überraschend zurück.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Buslinie 666 zum polnischen Ferienort Hel wird wieder eingeführt.

Religiöse Gruppen hatten die Verbindung jahrelang kritisiert und eine Umnummerierung erwirkt.

Nun setzt der Betreiber die auffällige Nummer bewusst als Marketinginstrument ein. Mehr anzeigen

In Polen erlebt eine der bekanntesten Buslinien Europas ein Comeback. Der Fernbusanbieter Flixbus führt die Nummer 666 auf einer neuen Verbindung zum Ostseeort Hel wieder ein.

Die Route verbindet Krakau mit der Halbinsel Hel und führt unterwegs unter anderem über Warschau. Die Kombination aus der Zahl 666 und dem Ortsnamen machte die Strecke bereits vor Jahren weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Streit um die «Zahl des Tieres»

Die ursprüngliche Linie wurde lange von einem regionalen Busunternehmen betrieben. Doch konservative religiöse Kreise störten sich an der Nummer.

In der christlichen Tradition gilt 666 als «Zahl des Tieres», die in der Offenbarung des Johannes erwähnt wird. Gleichzeitig erinnert der Name Hel für englischsprachige Menschen stark an das Wort «Hell» – also Hölle.

Kritiker warfen dem Betreiber deshalb vor, satanische Symbolik zu verbreiten. Nach jahrelangen Beschwerden gab das Unternehmen schliesslich nach und änderte die Liniennummer 2023 von 666 auf 669.

Marketing statt Höllenfahrt

Nun kehrt die berühmte Nummer zurück. FlixBus macht keinen Hehl daraus, dass die Wahl bewusst erfolgt ist.

Nach Angaben des Unternehmens soll die auffällige Zahl die Sichtbarkeit der Ferienverbindung erhöhen. Tatsächlich sorgte die Route schon früher immer wieder für internationale Schlagzeilen und wurde von Touristen gezielt aufgesucht.

Hel ist ein beliebter Ferienort

Der Ort Hel liegt an der Spitze einer rund 35 Kilometer langen Landzunge an der polnischen Ostseeküste. Bekannt ist die Region für ihre Sandstrände, historischen Gebäude und eine Seehundstation.

Für viele Touristen dürfte die Kombination aus Urlaubsort und legendärer Busnummer auch diesmal wieder ein zusätzliches Fotomotiv liefern.

Was einst als religiöser Streit begann, hat sich längst zu einer der ungewöhnlichsten Touristenattraktionen Polens entwickelt.