Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk. sda

Polen will vorübergehend Kontrollen an der Grenze zu Deutschland einführen. Eine entsprechende Anordnung trete ab kommendem Montag in Kraft.

Polen führt vorübergehend Grenzkontrollen zu Deutschland und Litauen ein. Das hat der polnische Ministerpräsident Donald Tusk am Dienstag, 1. Juli, vor einer Kabinettssitzung angekündigt. Die Entscheidung sei nicht leichtgefallen, sagte Tusk laut der polnischen Zeitung «Fakt», doch die veränderte Lage an der Grenze habe sie notwendig gemacht.

Hintergrund ist laut Tusk eine Kursänderung der deutschen Behörden. Seit etwa einem Monat würden Migrant*innen an der deutsch-polnischen Grenze häufiger abgewiesen. «Die deutsche Seite lässt in der Praxis keine Migranten mehr einreisen, anders als in den vergangenen zehn Jahren», sagte Tusk. Diese neue Haltung habe zu Spannungen und einem «Gefühl der Asymmetrie» geführt.

Polen habe die betroffenen Nachbarstaaten über die Massnahme informiert, sagte der Regierungschef weiter. Die temporären Kontrollen sollen so gestaltet werden, dass die Auswirkungen für Pendlerinnen, Reisende und den Warenverkehr möglichst gering bleiben.

Wie lange die Kontrollen aufrechterhalten werden, ist noch offen. Tusk betonte aber, dass man alles daran setze, die Konsequenzen «so klein wie möglich» zu halten.