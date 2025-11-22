  1. Privatkunden
Angekettet und verletzt Polizei befreit Schimpansen aus illegaler Haltung auf Sizilien

SDA

22.11.2025 - 11:01

Das Alter des Tieres wird auf etwa drei Jahre geschätzt. (Archivbild)
Das Alter des Tieres wird auf etwa drei Jahre geschätzt. (Archivbild)
sda

Ein junger, illegal aus Malta nach Sizilien geschmuggelter Schimpanse wurde in schlechter Verfassung und angekettet in einer Wohnung bei Syrakus von der Polizei befreit. Das verletzte Tier wird nun im Zoo von Rom medizinisch versorgt

Keystone-SDA

22.11.2025, 11:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Sizilien hat die Polizei einen angeketteten und verletzten jungen Schimpansen aus illegaler Haltung befreit.
  • Das Tier war offenbar aus Malta nach Italien geschmuggelt worden und wird nun im Zoo von Rom rehabilitiert.
  • Bei der Durchsuchung fanden die Beamten auch einen illegal gehaltenen Papagei.
Mehr anzeigen

Die italienische Polizei hat auf der Mittelmeerinsel Sizilien einen jungen Schimpansen aus stark vernachlässigter Haltung gerettet. Das Tier war angekettet sowie verletzt und wurde in einem dunklen Gehege hinter Gittern gehalten, wie die Carabinieri mitteilten. Der Besitzer des Schimpansen hatte ihn wohl illegal aus Malta nach Italien gebracht und in seiner Wohnung gehalten.

Das Alter des Tieres wird auf etwa drei Jahre geschätzt. Es war an eine etwa zwei Meter lange Kette gebunden. Die Einsatzkräfte entdeckten in der Nähe der Leiste des Schimpansen eine schwere Verletzung. Das Tier wurde zunächst in den Zoo von Rom gebracht, wo Spezialisten nun versuchen, den Affen langsam zu rehabilitieren. Eine spätere Auswilderung gilt laut Carabinieri als kaum möglich.

Bei der Durchsuchung der Wohnung unweit von Syrakus entdeckten die Polizisten auch einen illegal gehaltenen Papagei. Der illegale Handel mit exotischen Tieren ist nach Angaben von Experten für die Händler ein lukratives Geschäft. Dieser fördert demnach nicht nur das Leid der einzelnen Tiere, sondern stellt eine grosse Bedrohung für die weltweite Artenvielfalt dar.

