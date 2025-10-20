  1. Privatkunden
Nach Leichenfund in Güstrow Polizei durchsucht Bauernhof im Fall Fabian (8)

Sven Ziegler

20.10.2025

Die Trauer um den achtjährigen Fabian ist gross in Güstrow.
Die Trauer um den achtjährigen Fabian ist gross in Güstrow.
Stefan Sauer/dpa

Elf Tage nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow durchsuchen Ermittler in Mecklenburg-Vorpommern ein landwirtschaftliches Anwesen. Ein Zeugenhinweis führte die Polizei zu dem Hof nahe Reimershagen – nur wenige Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt.

,

DPA, Redaktion blue News

20.10.2025, 11:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Polizei hat im Fall des getöteten Fabian (†8) ein Grundstück in Reimershagen durchsucht.
  • Ein Zeugenhinweis führte die Ermittler auf den Bauernhof, rund zwölf Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt.
  • Die Staatsanwaltschaft äussert sich nicht zum Einsatz, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.
Mehr anzeigen

Im Mordfall des achtjährigen Fabian aus Güstrow hat die Polizei am Montagmorgen ein weiteres Objekt durchsucht. Wie RTL berichtet, rückten Ermittler auf einen Bauernhof in Reimershagen aus, rund zwölf Kilometer von jenem Teich entfernt, an dem die Leiche des Kindes entdeckt worden war.

Ein Zeugenhinweis hatte die Polizei auf das Anwesen geführt. Ob dort Spuren oder Gegenstände gefunden wurden, ist bisher unklar. Die Staatsanwaltschaft erklärte auf Anfrage, man kommentiere den laufenden Einsatz nicht, um den «Ermittlungserfolg nicht zu gefährden».

Der Fall beschäftigt Deutschland seit Tagen: Fabian war am 10. Oktober 2025 verschwunden, als er sich auf den Weg zu seinem Vater nach Zehna machen wollte. Fünf Tage später entdeckte die Ex-Freundin des Vaters den leblosen Körper des Jungen an einem Tümpel bei Klein Upahl – mit Brandspuren im Gras in der Nähe.

Die 29-Jährige, selbst Mutter eines siebenjährigen Kindes, war am Dienstag, 14. Oktober, gemeinsam mit einer Freundin und deren Hunden unterwegs, als sie in einem Waldstück unweit von Güstrow auf den Jungen stiess. Laut Polizei wurde Fabian Opfer eines Gewaltverbrechens. Am Fundort stellten Ermittler Brandspuren im Gras fest – möglicherweise ein Hinweis auf Spurenverwischung.

Polizei warnt vor Selbstjustiz

Gegenüber der Zeitung schilderte die Frau ihre Version: «Ich war mit meiner Freundin spazieren, weil es ihr nicht gut ging. Ich wollte da wirklich nur spazierengehen.»

Sie sei von der Polizei noch am selben Abend stundenlang befragt und am Folgetag erneut vorgeladen worden. Ihr Handy und ihr Auto habe sie freiwillig zur Untersuchung übergeben.

Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Einen Tatverdächtigen gibt es bislang nicht, die Soko «Fabian» arbeitet mit Hochdruck an neuen Hinweisen. Auch DNA-Untersuchungen laufen weiter.

Die Polizei hatte nach dem Fund eindringlich vor Selbstjustiz gewarnt, nachdem in sozialen Netzwerken teils wilde Spekulationen kursierten. «Wir prüfen jeden Hinweis und werden notfalls jeden Stein umdrehen», hiess es von offizieller Seite.

«Dieses Bild werde ich nie vergessen». Ausgerechnet die Ex-Freundin des Vaters fand den toten Fabian

«Dieses Bild werde ich nie vergessen»Ausgerechnet die Ex-Freundin des Vaters fand den toten Fabian

Der Fund der Leiche hatte in Güstrow tiefe Trauer ausgelöst. Anwohner stellten Kerzen und Plüschtiere vor der Kirche auf, um an Fabian zu erinnern. Seine Eltern – Dorina L. und Matthias R. – haben den Jungen bis heute nicht identifizieren können. Der Vater sagte laut Bericht: «Ich bleibe nachts wach auf der Couch – in der Hoffnung, dass jede Sekunde mein Sohn durch die Tür kommt.»

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. Hinweise, Fotos oder Videos aus der Umgebung des Fundorts nimmt die Polizei weiter entgegen.

