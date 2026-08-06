Seit Mittwoch wurde im norddeutschen Preetz nach der dreijährigen Bella gesucht. Am Donnerstagmorgen fanden Einsatzkräfte das Mädchen tot im Pool auf dem Grundstück ihrer Eltern. Besonders rätselhaft: Der Bereich war nach Angaben der Polizei zuvor mehrfach kontrolliert worden.

Darum geht’s Die dreijährige Bella wurde seit Mittwochmittag in Preetz (D) vermisst.

Am Donnerstagmorgen wurde das Mädchen tot im Pool am Elternhaus gefunden.

Polizei und Feuerwehr hatten den Bereich nach eigenen Angaben zuvor mehrfach abgesucht. Zusammenfassung erstellt mit

Die Suche nach der vermissten Bella ist tragisch zu Ende gegangen. Das dreijährige Mädchen wurde am Donnerstag gegen 9.30 Uhr tot im Pool auf dem Grundstück seiner Eltern in Preetz im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein gefunden.

Der Fund wirft Fragen auf. «Wir haben unmittelbar nach der Vermisstenmeldung nach dem autistischen Mädchen gesucht», sagt Polizeisprecherin Stephanie Lage gegenüber «Bild». Auch der hintere Bereich des Grundstücks mit dem Pool sei kontrolliert worden. Feuerwehr und Polizei hätten diesen später nochmals mehrfach abgesucht.

Wie das Kind dennoch erst am folgenden Morgen im Pool gefunden werden konnte, ist offen. Die Polizei äussert sich bislang nicht zu möglichen Abläufen und hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Spekulationen darüber, ob Bella später auf das Grundstück zurückkehrte oder von jemandem dorthin gebracht wurde, sind nicht bestätigt.

Dutzende Anwohner suchten nach Bella

Das Mädchen war seit Mittwochmittag verschwunden. Nach bisherigen Angaben soll es das Elternhaus über die Haustür und den Garten verlassen haben. Seine Spur verlor sich in Richtung eines Waldgebiets.

Dutzende Einsatzkräfte sowie bis zu 50 Anwohnerinnen und Anwohner suchten bis tief in die Nacht in Wäldern und an Gewässern nach Bella. Am Donnerstagmorgen bat die Polizei die Bevölkerung erneut, Gärten, Garagen und Gartenhäuser zu kontrollieren. Wenig später wurde das Mädchen tot gefunden.