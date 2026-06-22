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Rekordfund in Australien Polizei entdeckt 2,7 Tonnen Kokain in unterirdischen Bunkern

dpa

22.6.2026 - 06:59

Das Kokain war in Bunkern unter Schiffscontainern versteckt.
Das Kokain war in Bunkern unter Schiffscontainern versteckt.
dpa

Ermittler stossen in Sydney auf eine geheime Drogen-Lagerstätte – und finden die grösste jemals im Land entdeckte Menge Kokain. Der Wert: eine halbe Milliarde Euro.

DPA

22.06.2026, 06:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Australiens Polizei hat in unterirdischen Bunkern bei Sydney 2,7 Tonnen Kokain entdeckt – die grösste jemals im Land sichergestellte Menge.
  • Der Schwarzmarktwert wird auf rund 816 Millionen australische Dollar geschätzt.
  • Die Drogen waren unter falschen Böden von Schiffscontainern versteckt. Zwei Männer wurden am Fundort festgenommen, zuvor waren bereits sechs weitere Verdächtige gefasst worden.
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In geheimen unterirdischen Bunkern in einem Vorort von Sydney hat Australiens Polizei 2,7 Tonnen Kokain entdeckt – die grösste jemals im Land sichergestellte Menge. Die Drogen, die unter Schiffscontainern gelagert waren, hätten auf dem Schwarzmarkt einen geschätzten Wert von rund 816 Millionen australischen Dollar (knapp 500 Millionen Euro) gehabt, teilte die Bundespolizei mit. Die Menge habe etwa drei Millionen einzelnen Deals entsprochen.

Dem Zugriff gingen grössere Ermittlungen gegen ein internationales Drogennetzwerk voraus. Zusammen mit bereits zuvor beschlagnahmten 178 Kilogramm Kokain und 142 Kilogramm Methamphetamin wurden damit mittlerweile mehr als drei Tonnen Drogen aus dem Verkehr gezogen.

Verdächtige festgenommen

Die Ermittler fanden das Kokain in Kunststoffbehältern, die unter falschen Böden von Schiffscontainern auf einem Grundstück im Vorort Londonderry im Westen Sydneys versteckt waren. Zwei Männer im Alter von 21 und 25 Jahren hätten versucht zu fliehen, seien aber von Beamten gestellt und festgenommen worden. 

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Ihnen wird vorgeworfen, im Besitz einer kommerziellen Menge illegal importierter Drogen gewesen zu sein. Im Falle einer Verurteilung droht ihnen lebenslange Haft. Zuvor waren im Rahmen der im Mai angelaufenen Ermittlungen bereits sechs Verdächtige festgenommen worden.

Nach Angaben der Behörden kam die Ladung zunächst an der Küste des Bundesstaates Queensland im Nordosten Australiens an. Die Polizei geht davon aus, dass die Drogen anschliessend im Auftrag einer organisierten kriminellen Gruppe nach Sydney transportiert wurden. Die Ermittlungen gegen das Netzwerk und zur Herkunft des Rauschgifts dauern an.

Ermittlungen zur Herkunft der Drogen 

Bundespolizei-Chef Stephen Jay betonte, der Plan, fast drei Tonnen Kokain auf den Markt zu bringen, zeige, wie gut organisiert und entschlossen die kriminellen Netzwerke seien. Australien gilt wegen der im weltweiten Vergleich sehr hohen Kokainpreise als besonders lukrativer Absatzmarkt für internationale Drogenschmuggler.

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