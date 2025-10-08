Neue Details zu Messerattacke auf BürgermeisterinPolizei findet blutverschmiertes Küchenmesser in Rucksack
Sven Ziegler
8.10.2025
Die designierte Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer (57, SPD), ist nach einem Messerangriff in ihrem Wohnhaus weiterhin in kritischem Zustand. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten einen familiären Hintergrund.
Ebenfalls sichergestellt wurde laut dem Bericht blutverschmierte Kleidung, die der 17-jährigen Adoptivtochter der Politikerin gehören soll. Die Kriminaltechniker stellten zudem fest, dass grössere Blutspuren offenbar vor dem Notruf beseitigt worden waren. Durch Spurensicherungsmassnahmen seien diese dennoch wieder sichtbar gemacht worden.
Keine Hinweise auf politisches Motiv
Die Juristin und SPD-Politikerin war am 28. September zur neuen Bürgermeisterin gewählt worden. Sie erlitt bei dem Angriff 13 Stichverletzungen am Oberkörper, eine davon traf die Lunge. Zusätzlich soll sie durch stumpfe Gewalt am Kopf schwer verletzt worden sein. Ihr Zustand sei stabil, aber weiterhin lebensgefährlich, sagte der ermittelnde Staatsanwalt gegenüber der Zeitung.
Die Polizei geht inzwischen sicher von einem familiären Hintergrund aus. Hinweise auf ein politisches Motiv gibt es derzeit keine. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich laut «Bild» sowohl der Adoptivsohn als auch die Adoptivtochter im Haus. Beide werden derzeit von der Polizei befragt.
Bereits im Sommer soll es zwischen der Mutter und der Tochter zu einem Streit mit einem Messer gekommen sein. Auch mit dem Sohn habe es laut Ermittlern wiederholt Spannungen gegeben. Die Behörden halten sich bislang mit offiziellen Aussagen zurück; für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.
Am Mittwochmittag sicherten Spezialkräfte der Kriminaltechnik weiterhin Spuren am Tatort. Staatsanwaltschaft und Polizei wollen im Laufe des Tages weitere Ermittlungsergebnisse bekanntgeben.