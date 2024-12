Verzweifelte Schülerinnen nach dem Schusswaffenangriff an der Abundant Life Christian School in Madison Bild: Keystone/AP Photo/Morry Gash

Eine «Kombination mehrerer Faktoren» hat die 15-jährigen Schülerin im US-Bundesstaat Wisconsin vermutlich zu dem Schusswaffenangriff getrieben. Sie tötete zwei Menschen und sich selbst.

DPA, tcar dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Einer 15-jährige Schülerin hat im US-Bundesstaat Wisconsin an ihrer Schule zwei Menschen und sich selbst getötet.

Eine «Kombination mehrerer Faktoren» hat die Teenagerin vermutlich zu der Tat getrieben.

Die Polizei untersucht, ob Mobbing an der Schule zu der Tat am Montag beigetragen haben könnte. Mehr anzeigen

Nach einem Schusswaffenangriff einer 15-jährigen Schülerin im US-Bundesstaat Wisconsin kann die Polizei noch kein klares Motiv benennen. Eine «Kombination mehrerer Faktoren» habe die Teenagerin vermutlich zu der Tat getrieben, sagte Polizeichef Shon Barnes am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Sie tötete zwei Menschen und sich selbst. Zwei verletzte Schüler schwebten am Dienstag noch in Lebensgefahr. Barnes rief Bekannte und Freunde der Jugendlichen auf, mit relevanten Informationen an die Öffentlichkeit zu gehen.

Der Polizeichef sagte, es werde untersucht, ob Mobbing an der Schule zu der Tat am Montag beigetragen haben könnte. Ein Dokument, das mutmasslich von der Täterin stammen soll, müsse erst noch auf seine Echtheit hin geprüft werden.

Die Tat ereignete sich an der Abundant Life Christian School in Madison, der Hauptstadt von Wisconsin. In die nicht konfessionsgebundene christliche Schule gehen 420 Schüler und Vorschulkinder.