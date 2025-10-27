  1. Privatkunden
Gefährliches Missverständnis Deutsche Polizei schoss auf Soldaten – so kam es zum fatalen Irrtum

Samuel Walder

27.10.2025

Zwei Polizisten stehen am Rande eines Feldes im bayerischen Erding.
Zwei Polizisten stehen am Rande eines Feldes im bayerischen Erding.
Symbolbild: Lars Haubner/News5/dpa

Was als Übung geplant war, endete in einem realen Schusswechsel: Polizei und Bundeswehr gerieten im deutschen Altenerding aneinander. Jetzt ist klar, was passiert ist.

Samuel Walder

27.10.2025, 15:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Altenerding (D) kam es am 22. Oktober zu einem echten Schusswechsel zwischen Polizei und Bundeswehrsoldaten, ausgelöst durch ein fatales Missverständnis.
  • Autofahrer meldeten bewaffnete Männer in Tarnkleidung – es handelte sich um eine Bundeswehrübung, die fälschlicherweise erst für den Folgetag gemeldet war.
  • Das SEK rückte an, hielt die Soldaten für Kriminelle und gab Warnschüsse ab; ein Soldat schoss mit Platzpatronen zurück, worauf die Polizei rund 30 echte Schüsse abgab.
  • Ein Soldat wurde leicht im Gesicht verletzt, sonst gab es keine Todesopfer – reines Glück.
  • Ermittlungen ergaben, dass zwar alle Behörden informiert waren, die Kommunikation vor Ort aber versagte.
Mehr anzeigen

Es ist ein Szenario, das dümmer nicht hätte laufen können – und es grenzt an ein Wunder, dass am Ende niemand ums Leben kam: Ein Bundeswehr-Manöver endet in einem echten Schusswechsel mit der Polizei, inklusive Warnschüssen, Platzpatronen, Mündungsfeuer – und echtem Beschuss.

Was am Abend des 22. Oktobers in Altenerding (D) geschah, liest sich wie aus einem Katastrophenfilm – ist aber real. Eine Verkettung fataler Missverständnisse führte dazu, dass schwer bewaffnete Soldaten von Spezialeinheiten der Polizei für Kriminelle gehalten wurden – mit einer gefährlichen Eskalation. Die «Bild» hat den Hergang in Erfahrung gebracht. 

Polizeieinsatz wegen «Bewaffneter in Tarnkleidung»

Gegen 17 Uhr melden mehrere besorgte Autofahrer «bewaffnete Männer in Tarnkleidung» rund um die Strassenmeisterei in Altenerding. Die Polizei rückt mit einem Grossaufgebot aus, darunter das SEK. Der Grund: Niemand weiss, dass sich dort bereits Bundeswehrsoldaten befinden – obwohl genau das in einem offiziellen Schreiben angekündigt war.

Plötzlich Waffe im Gesicht. Armeeübung läuft aus dem Ruder – Soldaten rufen aus Angst die Polizei

Plötzlich Waffe im GesichtArmeeübung läuft aus dem Ruder – Soldaten rufen aus Angst die Polizei

Als die Polizei versucht, sich abzusichern, meldet sich telefonisch ein Bundeswehrverantwortlicher – und behauptet: «Dort beginnt die Übung erst morgen Nacht», – also am 23. Oktober. Ein folgenschwerer Irrtum. Die Beamten müssen nun von einer akuten Bedrohung durch bewaffnete Kriminelle ausgehen.

Schüsse auf beiden Seiten – und ein gefährlicher Irrtum

Am Ort des Geschehens kommt es zur Eskalation. Die Polizisten geben Warnschüsse ab. Die Soldaten glauben wiederum, es handle sich um eine Übung. Zwei Soldaten ergeben sich – ein dritter allerdings feuert mit Platzpatronen zehnmal auf die Polizei. Die Beamten, im festen Glauben, in einen lebensgefährlichen Einsatz geraten zu sein, geben rund 30 Schüsse ab.

Ein Soldat wird durch einen Streifschuss im Gesicht verletzt, wie «Bild» berichtet. Erst nachdem bereits echte Schüsse gefallen waren, meldet sich die Bundeswehr: «Das sind doch wir!»

Eine Kette mit brüchigen Gliedern

Dabei waren – laut Bayerischem Landeskriminalamt – alle Behörden offiziell über die Übung informiert: Die Regierung von Oberbayern hatte im September eine entsprechende Mitteilung weitergeleitet. Dennoch wusste vor Ort niemand, dass Soldaten dort bereits ihr Lager bezogen hatten und dieses tarnen wollten.

In internen Befragungen äusserten sich die Einsatzkräfte erschüttert. Einer sagte zur «Bild»: «Wir dachten wirklich, das war’s.» Und intern sei zwar Lob für das professionelle Handeln ausgesprochen worden – doch man frage sich auch: «Warum hat bei 30 Schüssen niemand getroffen?» Die Antwort ist zugleich beruhigend und beunruhigend: Glück, Fehleinschätzungen – und das Missverständnis, das zur gefährlichsten Verwechslung des Jahres führte.

Polizei schiesst auf Soldaten: Übung war Präsidium nicht bekannt

Polizei schiesst auf Soldaten: Übung war Präsidium nicht bekannt

Erding, 23.10.2025: Missverständnis führt zu Schussabgabe: Im Fall des durch die Polizei angeschossenen Soldaten gehen die Börden von einer «Kommunikationspanne» aus.

27.10.2025

