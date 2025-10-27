Es ist ein Szenario, das dümmer nicht hätte laufen können – und es grenzt an ein Wunder, dass am Ende niemand ums Leben kam: Ein Bundeswehr-Manöver endet in einem echten Schusswechsel mit der Polizei, inklusive Warnschüssen, Platzpatronen, Mündungsfeuer – und echtem Beschuss.
Was am Abend des 22. Oktobers in Altenerding (D) geschah, liest sich wie aus einem Katastrophenfilm – ist aber real. Eine Verkettung fataler Missverständnisse führte dazu, dass schwer bewaffnete Soldaten von Spezialeinheiten der Polizei für Kriminelle gehalten wurden – mit einer gefährlichen Eskalation. Die «Bild» hat den Hergang in Erfahrung gebracht.
Polizeieinsatz wegen «Bewaffneter in Tarnkleidung»
Gegen 17 Uhr melden mehrere besorgte Autofahrer «bewaffnete Männer in Tarnkleidung» rund um die Strassenmeisterei in Altenerding. Die Polizei rückt mit einem Grossaufgebot aus, darunter das SEK. Der Grund: Niemand weiss, dass sich dort bereits Bundeswehrsoldaten befinden – obwohl genau das in einem offiziellen Schreiben angekündigt war.
Als die Polizei versucht, sich abzusichern, meldet sich telefonisch ein Bundeswehrverantwortlicher – und behauptet: «Dort beginnt die Übung erst morgen Nacht», – also am 23. Oktober. Ein folgenschwerer Irrtum. Die Beamten müssen nun von einer akuten Bedrohung durch bewaffnete Kriminelle ausgehen.
Schüsse auf beiden Seiten – und ein gefährlicher Irrtum
Am Ort des Geschehens kommt es zur Eskalation. Die Polizisten geben Warnschüsse ab. Die Soldaten glauben wiederum, es handle sich um eine Übung. Zwei Soldaten ergeben sich – ein dritter allerdings feuert mit Platzpatronen zehnmal auf die Polizei. Die Beamten, im festen Glauben, in einen lebensgefährlichen Einsatz geraten zu sein, geben rund 30 Schüsse ab.
Ein Soldat wird durch einen Streifschuss im Gesicht verletzt, wie «Bild» berichtet. Erst nachdem bereits echte Schüsse gefallen waren, meldet sich die Bundeswehr: «Das sind doch wir!»
Eine Kette mit brüchigen Gliedern
Dabei waren – laut Bayerischem Landeskriminalamt – alle Behörden offiziell über die Übung informiert: Die Regierung von Oberbayern hatte im September eine entsprechende Mitteilung weitergeleitet. Dennoch wusste vor Ort niemand, dass Soldaten dort bereits ihr Lager bezogen hatten und dieses tarnen wollten.
In internen Befragungen äusserten sich die Einsatzkräfte erschüttert. Einer sagte zur «Bild»: «Wir dachten wirklich, das war’s.» Und intern sei zwar Lob für das professionelle Handeln ausgesprochen worden – doch man frage sich auch: «Warum hat bei 30 Schüssen niemand getroffen?» Die Antwort ist zugleich beruhigend und beunruhigend: Glück, Fehleinschätzungen – und das Missverständnis, das zur gefährlichsten Verwechslung des Jahres führte.
Polizei schiesst auf Soldaten: Übung war Präsidium nicht bekannt
Erding, 23.10.2025: Missverständnis führt zu Schussabgabe: Im Fall des durch die Polizei angeschossenen Soldaten gehen die Börden von einer «Kommunikationspanne» aus.
Trump zu Gipfel mit Putin: «Möchte kein vergeudetes Treffen»
Wackelt das zweite Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin? Der US-Präsident möchte sich erst dann mit Kremlchef treffen, wenn ein produktiver Gipfel mit dem Russen zu erwarten ist. «Ich möchte kein vergeudetes Treffen. Ich möchte keine Zeit verschwenden», antwortet Trump auf Nachfrage einer Journalistin, was er über die angebliche Planänderung zum Treffen wisse und ob das seine Haltung zu einer möglichen Lieferung von amerikanischen Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine beeinflusse.
Ob Trump sich damit auf das geplante Treffen oder auf die Frage nach den Marschflugkörpern bezieht, bleibt aber unklar.
Mehrere US-Medien hatten zuvor berichtet, dass das in Budapest geplante Treffen zwischen Trump und Putin nicht wie vorgesehen stattfinden werde.
23.10.2025
Wegen Kirk-Post: US-Regierung entzieht Deutschem Visa
Wa«Wenn Faschisten sterben, jammern Demokraten nicht»: Diese Aussage eines Deutschen in einem sozialen Netzwerk kostet ihn sein US-Visum. Das teilt das US-Aussenministerium am Dienstag auf X mit. Neben dem Deutschen entzieht die US-Regierung mehreren ausländischen Staatsangehörigen ihre Visa und begründet das mit deren Äusserungen rund um das tödliche Attentat auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk.
Testflug nach Plan: Die Riesen-Rakete Starship des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardärs Elon Musk startet vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas, fliegt eine Weile durch das Weltall und setzt rund eine Stunde später im Indischen Ozean auf. Die untere Raketenstufe landet erneut wie geplant im Meer.
14.10.2025
Trump zu Gipfel mit Putin: «Möchte kein vergeudetes Treffen»
Wegen Kirk-Post: US-Regierung entzieht Deutschem Visa