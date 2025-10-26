Am 19. Oktober fand der Raubüberfall statt. Emma Da Silva/AP/dpa

Nach dem Raub der französischen Kronjuwelen im Louvre hat die Polizei zwei Männer aus Seine-Saint-Denis verhaftet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Polizei hat zwei etwa 30-jährige Männer aus Seine-Saint-Denis festgenommen.

Sie sollen Teil einer vierköpfigen Bande sein, die für den Louvre-Raub verantwortlich gemacht werden.

Der spektakuläre Einbruch in den Louvre ereignete sich am Morgen des 19. Oktober 2025 in der «Galerie d’Apollon». Mehr anzeigen

Neue Details zum Einbruch in den Louvre: Die Polizei hat zwei Louvre-Einbrecher festgenommen. Das bestätigte die Pariser Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, nachdem zuvor französische Medien darüber berichtet hatten.

Die beiden Männer sollen laut «Le Parisien» circa 30 Jahre alt sein und kommen aus Seine-Saint-Denis, eine Region im Grossraum Paris. Sie sollen zudem Teil einer vierköpfigen Bande sein, die für den Raub verantwortlich gemacht wird.

Die Verdächtigen seien in Gewahrsam genommen worden und werden nun von der Anti-Banditen-Brigade (BRB) und der Zentralstelle zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Kulturgütern (OCBC) verhört.

Der spektakuläre Einbruch in den Louvre ereignete sich am Morgen des 19. Oktober 2025 in der «Galerie d’Apollon», wo die französischen Kronjuwelen gezeigt werden. Gegen 9.30 Uhr drangen vier Täter, als Bauarbeiter verkleidet, mit Hilfe eines fahrbaren Möbelaufzugs durch ein Fenster in den ersten Stock des Museums ein.

Beim Raubüberfall haben die Täter nach Angaben des Innen- und des Kulturministeriums Schmuckstücke erbeutet, die über ihren Marktwert hinaus «einen unschätzbaren kulturellen und historischen Wert» haben.