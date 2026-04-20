Die Polizei Baden-Württemberg schreibt auf Instagram in einem Video: «Willkommen in unseren stilvollen Appartements!» Gezeigt wird hier keine schicke Unterkunft, sondern eine Zelle auf dem Polizeiposten Bad Säckingen.
Der Raum ist alles andere als luxuriös: Braune Kacheln, eine Stehtoilette, eine schmale Pritsche und ein vergittertes Fenster prägen das spartanische Ambiente. «8 Quadratmeter pure Eleganz, abwaschbare Liege und Toilette direkt am Bett», beschreibt es die Polizei auf Instagram.
Im Video werden schliesslich auch die Kosten transparent aufgelistet: «Übernachtung ohne Frühstück: nur 190 Euro, Shuttleservice (bis 30 Minuten): nur 72 Euro, Endreinigung: ab 32 Euro und Gewahrsamsfähigkeitsprüfung: Preis auf Anfrage. Ab 298 Euro pro Person.» Zum Schluss heisst es noch: «Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist überragend schlecht, daher empfehlen wir euch, diese nicht zu buchen.»
Die Kommentare fallen überwiegend positiv aus, das Videos hat über 6500 Likes und wurde über 270'000 Mal angeschaut. «Gibt's Familienzimmer?», fragt eine Nutzerin in den Kommentaren. «Bei den Preisen muss Frühstück mit drin sein», schreibt eine andere Person. «Normalste 1-Zimmerwohnung in Freiburg für 700€ warm», kommentiert ein weiterer Nutzer.
Gletscherschwund: Die Schweiz setzt auf Abdeckplanen
Modernste Satellitenmessungen belegen, dass die asiatischen Gletscher nicht mehr zu retten sind. Die in der Schweiz praktizierte Methode, Gletschereis mit Planen abzudecken, könnte sich dafür lokal auszahlen.