Mit einem «Polisei»-Auto ohne Zulassung und Versicherung sind zwei Geschwister in Deutschland in eine Polizeikontrolle geraten. Als Begründung verwiesen sie auf eine angebliche Google-Auskunft.

Der BMW mit der Aufschrift «Polisei» war weder zugelassen noch versichert.

Kurioser Fall in Deutschland «Google sagte, das sei legal» – Geschwister fahren mit «Polisei»-Auto

Darum geht’s Die deutsche Bundespolizei stoppte ein Auto mit der Aufschrift «Polisei», das weder zugelassen noch versichert war.

Die Fahrerin und ihr Bruder beriefen sich darauf, Google habe die Fahrt von der Werkstatt nach Hause als legal bezeichnet.

Gegen die beiden wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Kennzeichen wurden sichergestellt. Zusammenfassung erstellt mit

Ein selbst ernannter Polizeiwagen hat die deutsche Bundespolizei beschäftigt: Letzte Woche, am Dienstagabend, fiel einer Patrouille in Kaldenkirchen-Hülst ein entgegenkommendes Auto mit der Aufschrift «Polisei» auf.

Die Kontrolle zeigte: Das Fahrzeug war weder zugelassen noch versichert. Am Steuer sass eine 27-Jährige, während ihr 21-jähriger Bruder – der Halter des Autos – in einem zweiten Wagen dahinterfuhr.

Die Geschwister wollten den Polizisten laut Pressemitteilung weismachen, dass «es laut Google legal ist, ein unversichertes Fahrzeug von der Werkstatt nach Hause zu fahren».

Jetzt wird strafrechtlich wegen Kennzeichenmissbrauchs ermittelt, ausserdem wegen eines Verstosses gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Kennzeichen schraubten die Polizisten ab, den BMW stellten sie sicher. Weiter ging es für die beiden nur noch im Begleitfahrzeug.