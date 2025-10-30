  1. Privatkunden
Keine Spur von der Beute Polizei verhaftet weitere fünf Personen nach Louvre-Raub

Dominik Müller

30.10.2025

Ein Polizeiauto parkt im Hof des Louvre. Mittlerweile hat es nach dem spektakulären Kunstraub drei Festnahmen gegeben.
Ein Polizeiauto parkt im Hof des Louvre. Mittlerweile hat es nach dem spektakulären Kunstraub drei Festnahmen gegeben.
Thomas Padilla/AP/dpa

Im Zusammenhand mit dem Einbruch im Louvre ist es zu fünf weiteren Festnahmen gekommen. Die Beute ist noch immer unauffindbar.

Redaktion blue News

30.10.2025, 08:10

30.10.2025, 08:42

Nach dem Einbruch in den Louvre sind am Mittwochabend fünf weitere Verdächtige im Zusammenhang mit dem Kunstraub verhaftet worden. Das sagt die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau am Donnerstagmorgen zu RTL. Zuvor berichteten mehrere französische Medien von einer dritten Festahme.

Bereits in Haft befinden sich zwei weitere Männer. Sie haben teilweise gestanden. Die 34 und 39 Jahre alten Männer sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Beide seien wegen schweren Diebstählen justizbekannt. Die Hoffnung sei, dass die Männer möglicherweise weitere Aussagen machten.

Von der Beute – Schätze der französischen Kronjuwelen im Wert von rund 88 Millionen Euro – fehlt noch immer jede Spur.

