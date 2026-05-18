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Kein Witz Polizei warnt in Frankreich vor betrunkenen Rehen

Nicole Agostini

18.5.2026

Kein Witz: Polizei warnt in Frankreich vor betrunkenen Rehen

Kein Witz: Polizei warnt in Frankreich vor betrunkenen Rehen

Ein taumelndes Reh verliert plötzlich das Gleichgewicht und stürzt zu Boden. In Frankreich häufen sich derzeit solche Fälle – und die Ursache ist ziemlich überraschend.

18.05.2026

Ein taumelndes Reh verliert plötzlich das Gleichgewicht und stürzt zu Boden. In Frankreich häufen sich derzeit solche Fälle – und die Ursache ist ziemlich überraschend.

Nicole Agostini

18.05.2026, 19:47

Warum dreht sich ein Reh zehnmal im Kreis? Vielleicht, weil es betrunken ist: Das ist zumindest in der französischen Region Saône-et-Loire gerade häufiger der Fall.

In den sozialen Medien geht derzeit ein Video viral, das zeigt, wie ein Reh sich mehrmals um sich selbst dreht und plötzlich zu Boden fällt. Die Polizei warnt Autofahrende vor berauschten Wildtieren, die mit ihrem unvorhergesehenen Verhalten plötzlich auf die Strasse rennen könnten.

Wieso die Rehe einen Schwips haben, erfährst du im Video.

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