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Beamter schiesst Kollegen an Polizeivideo aus Kalifornien sorgt für Entsetzen

Nicole Agostini

12.6.2026

Beamter schiesst Kollegen an: Polizeivideo aus Kalifornien sorgt für Entsetzen

Beamter schiesst Kollegen an: Polizeivideo aus Kalifornien sorgt für Entsetzen

Ein veröffentlichtes Polizeivideo aus Kalifornien sorgt für Aufsehen: Ein Beamter trifft seinen Kollegen mit einem Schuss. Die Behörde spricht von einem Versehen, doch strafrechtliche Folgen sind nicht ausgeschlossen.

12.06.2026

Ein veröffentlichtes Polizeivideo aus Kalifornien sorgt für Aufsehen: Ein Beamter trifft seinen Kollegen mit einem Schuss. Die Behörde spricht von einem Versehen, doch strafrechtliche Folgen sind nicht ausgeschlossen.

Nicole Agostini

12.06.2026, 14:16

Die Polizei Pasadena aus dem US-Bundesstaat Kalifornien veröffentlicht am Freitag ein Video, das einen folgenschweren Unfall zeigt: Ein Beamter schiesst aus einem fahrenden Auto heraus auf seinen Kollegen, der in der Tiefgarage steht. Dieser wird dabei verletzt.

Laut dem Polizeichef ist das ein Versehen und die Ursache ein albernes Spiel mit geladenen Waffen. Der verletzte Polizist überlebt den Vorfall, der sich im September 2025 ereignet. Der unverletzte Beamte wird ab sofort freigestellt und ist nicht mehr beim Pasadena Police Department angestellt.

Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles prüft den Fall weiterhin, weshalb eine Anklage noch unklar ist.

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