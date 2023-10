AfD-Chefin Alice Weidel macht trotz Bedrohungslage Ferien auf Mallorca

Die stellvertretende Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei «Alternative für Deutschland» (AfD) Alice Weidel (r.) mit ihrer Lebensgefährtin, der Schweizer Filmproduzentin Sarah Bossard (l.). (Archivbild vom Januar 2023) Michael Buholzer/KEYSTONE

Am Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober sagt AfD-Co-Chefin Alice Weidel einen wichtigen Wahlkampfauftritt ab. Aufgrund einer Bedrohungslage hätte sie an einen sicheren Ort gebracht werden müssen. Nun stellt sich heraus: Sie macht Ferien auf Mallorca.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schon Ende September liessen sich AfD-Co-Chefin Alice Weidel und ihre Familie aufgrund einer Bedrohungslage aus ihrer privaten Wohnung in Einsiedeln SZ an einen sicheren Ort bringen.

Am Tag der Deutschen Einheit vom 3. Oktober sagte sie einen Wahlkampfauftritt in Deutschland aus Sicherheitsbedenken ab.

In einer Videobotschaft erweckte Weidel den Eindruck, sie befinde sich in einem Safehouse der Polizei – jedoch machte sie zu dieser Zeit Ferien auf Mallorca. Mehr anzeigen

Der Auftritt im bayerisch-thüringischen Mödlareuth am Tag der Deutschen Einheit vom 3. Oktober hätte der Höhepunkt des AfD-Wahlkampfs in Bayern sein sollen, da dort am 8. Oktober gewählt wird. Doch die Co-Chefin der rechtspopulistischen Partei kam nicht.

Stattdessen sei ein Vertreter der AfD auf die Bühne getreten und habe verkündet, dass es einen «sicherheitsrelevanten Vorfall» am privaten Wohnsitz von Alice Weidel gegeben habe, berichtete der «Spiegel».

Sie und ihre Familie seien aus ihrer Wohnung und an einen sicheren Ort gebracht worden, nachdem sich Hinweise auf einen geplanten Anschlag verdichtet hätten. Weidel lebt mit ihrer Schweizer Partnerin und zwei Söhnen in Einsiedeln SZ.

Die Kantonspolizei Schwyz bestätigte lediglich einen «Polizeieinsatz» am «Samstag, 23. September 2023». Aus «polizeitaktischen Gründen» würden dazu aber «keine weiteren Angaben gemacht».

«Aus Vorsichtsgründen» habe die AfD-Politikerin am Dienstag auf den Auftritt verzichtet, sagte der Parteisprecher. Und weiter: «Sie darf nicht aus diesem Safehouse raus, sie muss untergetaucht bleiben bis auf Weiteres». Es blieb offen, wie lange Weidel öffentlichen Auftritten fern bleibt.

Statt im Safehouse Ferien auf Mallorca

Das für den Personenschutz von Politiker*innen zuständige Bundeskriminalamt (BKA) teilte mit, die Absage von Weidels Teilnahme an der Veranstaltung sei «nicht auf Veranlassung oder Empfehlung des BKA» erfolgt. Darüber hinaus könne die Behörde «zu taktischen Massnahmen oder Gefährdungsmomenten keine Auskunft geben».

Laut «Spiegel» wurde an der Wahlkampfveranstaltung vom Dienstag eine Videobotschaft von Weidel an ihre «lieben Freunde in Bayern» abgespielt, in der sie bedauerte, dass sie nicht persönlich anwesend sein könne. «Ich würde nichts lieber tun, als heute bei euch zu sein, aber ich kann es leider nicht», sagt die AfD-Co-Chefin im Video.

Stattdessen wurde sie nach Spiegel-Informationen am Nachmittag des 3. Oktober zusammen mit ihrer Lebensgefährtin in einem Strandrestaurant auf Mallorca gesichtet.

Weidels Büro bestätigte am Mittwoch den Aufenthalt der AfD-Chefin: «Es ist korrekt, Frau Weidel hat sich mit ihrer Familie zum besagten Zeitpunkt auf Mallorca aufgehalten», so Weidels persönlicher Sprecher. Sie habe sich «aus Sicherheitsgründen dagegen entschieden, ihren Aufenthaltsort zu kommunizieren».

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

tgab