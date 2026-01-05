  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Person verhaftet Polizeieinsatz bei Wohnhaus von US-Vizepräsident Vance

Sven Ziegler

5.1.2026

Bei JD Vance kam es zu einem Polizeieinsatz. 
Bei JD Vance kam es zu einem Polizeieinsatz. 
Sven Hoppe/dpa

Beim Wohnhaus von US-Vizepräsident JD Vance ist es am Montag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Medienberichten zufolge wurde mindestens eine Person festgenommen, die Hintergründe sind noch offen.

DPA

05.01.2026, 13:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Haus von US-Vizepräsident JD Vance kam es in Cincinnati zu einem Polizeieinsatz.
  • Auch der Secret Service war vor Ort, mindestens eine Person wurde festgenommen.
  • Zu den Hintergründen gibt es bislang keine offizielle Stellungnahme.
Mehr anzeigen

Beim Wohnhaus von JD Vance ist es am Montag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Der Vorfall ereignete sich in Cincinnati, wie US-Medien berichten. Neben der lokalen Polizei war auch der United States Secret Service im Einsatz.

Nach Angaben des Journalisten Eric Ristow von News 5 Cleveland wurden am Gebäude mehrere eingeschlagene Fenster festgestellt. Zudem sei mindestens eine Person von den Einsatzkräften festgenommen worden.

Vance nicht zu Hause

Zu den Hintergründen des Einsatzes gibt es bislang keine offiziellen Informationen. Weder die Polizei noch der Secret Service haben sich bisher öffentlich geäussert. Berichten zufolge hielt sich JD Vance während des Einsatzes nicht in dem Haus auf.

Weitere Details zu möglichen Motiven, dem Ablauf des Einsatzes oder der Identität der festgenommenen Person sind derzeit nicht bekannt. Die Behörden haben eine Untersuchung aufgenommen. Weitere Informationen werden erwartet.

Mehr internationale News

USA. Maduro bei New Yorker Gericht angekommen

USAMaduro bei New Yorker Gericht angekommen

Politik. Irans Justiz kündigt hartes Vorgehen gegen Proteste an

PolitikIrans Justiz kündigt hartes Vorgehen gegen Proteste an

Amsterdam annulliert 450 Flüge. Heftiger Winter-Einbruch sorgt für Chaos in Europa

Amsterdam annulliert 450 FlügeHeftiger Winter-Einbruch sorgt für Chaos in Europa

Meistgelesen

Bar-Betreiber reichte Baugesuch erst Monate nach Umbau ein
Shiffrin adelt Rast: «Wenn nur die ganze Welt verstehen könnte …»
Alle 116 Verletzten identifiziert – 83 sind immer noch im Spital
«Viele Bestatter würden den Eltern davon abraten, in den Sarg zu schauen»
Särge der italienischen Brand-Opfer in Sion verladen