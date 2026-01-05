Bei JD Vance kam es zu einem Polizeieinsatz. Sven Hoppe/dpa

Beim Wohnhaus von US-Vizepräsident JD Vance ist es am Montag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Medienberichten zufolge wurde mindestens eine Person festgenommen, die Hintergründe sind noch offen.

DPA Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Haus von US-Vizepräsident JD Vance kam es in Cincinnati zu einem Polizeieinsatz.

Auch der Secret Service war vor Ort, mindestens eine Person wurde festgenommen.

Zu den Hintergründen gibt es bislang keine offizielle Stellungnahme.

Beim Wohnhaus von JD Vance ist es am Montag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Der Vorfall ereignete sich in Cincinnati, wie US-Medien berichten. Neben der lokalen Polizei war auch der United States Secret Service im Einsatz.

Nach Angaben des Journalisten Eric Ristow von News 5 Cleveland wurden am Gebäude mehrere eingeschlagene Fenster festgestellt. Zudem sei mindestens eine Person von den Einsatzkräften festgenommen worden.

Vance nicht zu Hause

Zu den Hintergründen des Einsatzes gibt es bislang keine offiziellen Informationen. Weder die Polizei noch der Secret Service haben sich bisher öffentlich geäussert. Berichten zufolge hielt sich JD Vance während des Einsatzes nicht in dem Haus auf.

Weitere Details zu möglichen Motiven, dem Ablauf des Einsatzes oder der Identität der festgenommenen Person sind derzeit nicht bekannt. Die Behörden haben eine Untersuchung aufgenommen. Weitere Informationen werden erwartet.