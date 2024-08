Harris-Vize Walz wurde einst verhaftet

Trump und Harris kämpfen um Wählerstimmen

STORY: Am Freitag strömten die Anhänger von Ex-US-Präsident Donald Trump nach Bozeman im US-Bundesstaat Montana. Schon Stunden bevor Trump hier eine Rede halten sollte, zeigten sie Flagge. Montana ist für Trump so etwas wie ein Heimspiel. Seit 1996 haben die Republikaner den Bundesstaat bei jeder Präsidentenwahl gewonnen. Während seiner Rede zeigte sich Trump gewohnt angriffslustig und ging seine demokratische Gegenspielerin Kamala Harris frontal an: «Jahrelang hat Joe Bidens geistige Inkompetenz ihr freie Hand gelassen, um Amerika ihre ultraliberale Agenda aufzuzwingen und unser Land zu zerstören. Joe Biden wurde während der Debatte blossgestellt. Ebenso wird Kamala während der Debatten entlarvt werden. Sie wird während der Debatte oder der Debatten entlarvt werden.» US-Vizepräsidentin Kamala Harris war am Freitag gemeinsam mit ihrem Vize-Kandidaten Tim Walz in Arizona auf Wahlkampftour. Einen der sogenannten Swing States, in denen sich Demokraten und Republikaner ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Und die für den Kampf um das Weisse Haus entscheidend sind. Harris und Walz hatten zuvor Kundgebungen in den umkämpften Bundesstaaten Pennsylvania, Michigan und Wisconsin abgehalten. Dabei zogen sie Zehntausende von Teilnehmern an. O-Ton Kamala Harris, US-Vizepräsidentin: «Wir sind die Underdogs. Wir sind sehr zahlreich vertreten, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns». Einer aktuellen Umfrage zufolge hat Harris ihren Vorsprung vor ihrem republikanischen Rivalen Trump ausgebaut. Einer Ipsos-Umfrage vom 2. bis zum 7. August zufolge, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, führt Harris mit 42 Prozent zu 37 Prozent vor Trump. In einer Reuters/Ipsos-Umfrage vom 22. bis 23. Juli lag sie mit 37 Prozent zu 34 Prozent vor Trump.

12.08.2024