Spektakuläre Verfolgungsjagd endet tödlich

Wilde Verfolgungsjagd: Polizeimanöver misslingt und endet tödlich Mit dem sogenannten «Grappler» wollte die US-Polizei ein Fluchtauto stoppen – doch das riskante Manöver ging schief: Der verfolgte Fahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt in eine Betonmauer. 10.04.2026

Mit dem sogenannten «Grappler» will die US-Polizei ein Fluchtauto stoppen – doch das riskante Manöver geht schief: Der verfolgte Fahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt in eine Betonmauer.

Die Szenen im Video ähneln einem Actionfilm. Am Mittwoch jagt die Polizei in Südkalifornien eine Stunde lang einen Mann in einem weissen Cadillac. Die Polizeibeamten versuchen, das Fahrzeug mit einer in den USA gängigen Methode aufhalten: Mit einem sogenannten «Grappler» wollten sie das Fluchtauto stoppen.

Doch das Manöver misslingt und endet mit einem schwerwiegenden Unfall.

Mehr Videos aus dem Ressort