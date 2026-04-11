Spektakuläre Verfolgungsjagd endet tödlich

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Grappler-Manöver geht schief Spektakuläre Verfolgungsjagd endet tödlich

Nicole Agostini

11.4.2026

Wilde Verfolgungsjagd: Polizeimanöver misslingt und endet tödlich

Wilde Verfolgungsjagd: Polizeimanöver misslingt und endet tödlich

Mit dem sogenannten «Grappler» wollte die US-Polizei ein Fluchtauto stoppen – doch das riskante Manöver ging schief: Der verfolgte Fahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt in eine Betonmauer.

10.04.2026

Mit dem sogenannten «Grappler» will die US-Polizei ein Fluchtauto stoppen – doch das riskante Manöver geht schief: Der verfolgte Fahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt in eine Betonmauer.

Nicole Agostini

11.04.2026, 18:23

11.04.2026, 18:34

Die Szenen im Video ähneln einem Actionfilm. Am Mittwoch jagt die Polizei in Südkalifornien eine Stunde lang einen Mann in einem weissen Cadillac. Die Polizeibeamten versuchen, das Fahrzeug mit einer in den USA gängigen Methode aufhalten: Mit einem sogenannten «Grappler» wollten sie das Fluchtauto stoppen.

Doch das Manöver misslingt und endet mit einem schwerwiegenden Unfall.

Mehr Videos aus dem Ressort

Polizei macht auf James Bond: GPS-Rakete soll Verfolgungsjagden überflüssig machen

Polizei macht auf James Bond: GPS-Rakete soll Verfolgungsjagden überflüssig machen

In den USA setzt die Polizei auf High-Tech: Der StarChase-Tracker soll Verfolgungsjagden vermeiden helfen. Einmal abgefeuert, haften die Mini-Raketen am Fluchtfahrzeug.  Für den Täter gibt es kein Entkommen.

15.11.2024

Meistgelesen

Spektakuläre Verfolgungsjagd endet tödlich
Willy Imstepf war 250 Mal auf dem Matterhorn – heute braucht er Hilfe beim Anziehen
Schoss ein Leopard 2 einen T-72 aus Rekorddistanz ab?
GC gewinnt das Kellerduell und hat nun 8 Punkte Vorsprung
Trump: «Lassen Strasse von Hormus räumen» +++ Gespräche zwischen Iran und USA begonnen

Mehr aus dem Ressort

Mit 160 km/h durch 80er-Zone. Luzerner Polizei stoppt drei Raser innert weniger Tage

Mit 160 km/h durch 80er-ZoneLuzerner Polizei stoppt drei Raser innert weniger Tage

Büsi in S-Bahn und gärende Stinkfrucht. Das waren die kuriosesten Polizei- und Feuerwehreinsätze 2025

Büsi in S-Bahn und gärende StinkfruchtDas waren die kuriosesten Polizei- und Feuerwehreinsätze 2025

«Täter nehmen Unfälle in Kauf». Schweiz soll PS-Monster für Junglenker verbieten

«Täter nehmen Unfälle in Kauf»Schweiz soll PS-Monster für Junglenker verbieten