Die Stunden vor Assads Flucht aus Syrien

Die Einnahme von Damaskus durch Islamisten hat Syriens damaligen Machthaber Baschar-al-Assad kalt erwischt. Nur wenige Stunden vor dem Fall der Hauptstadt ergriff er in einer Nacht- und Nebelaktion die Flucht.

Ein Flugzeug brachte Assad nach Moskau zu seinem Verbündeten Putin.

Hochrangige Beamte berichten, was sich in den letzten Tagen und Stunden vor dem Ende von Assads Herrschaft im Präsidentenpalast in Damaskus abspielte. Mehr anzeigen

Am Abend des 7. Dezember hatte Assad noch seine Presseberaterin angerufen und sie gebeten, eine Rede für ihn vorzubereiten. Doch schon wenige Stunden später steigt er in ein Flugzeug, das ihn zum russischen Militärstützpunkt Hmeimim im Westen Syriens bringt. Von dort aus habe ihn ein Flugzeug nach Moskau gebracht, wo ihm sein Verbündeter, Präsident Wladimir Putin, Asyl gewährte, erklärte ein Berater Assads.

Assads Bruder Maher, Kommandant der gefürchteten vierten Brigade der syrischen Armee, erfährt nur durch Zufall von der Flucht des Machthabers, während er mit seinen Truppen noch Damaskus verteidigt. Daraufhin beschliesst er, einen Helikopter zu nehmen – vermutlich um damit nach Bagdad zu fliehen.

Hochrangige Beamte und andere Quellen berichteten AFP unter Bedingung der Anonymität, was sich in den letzten Tagen und Stunden vor dem Ende von Assads Herrschaft im Präsidentenpalast in Damaskus abspielte.

Frau für Krebsbehandlung in Moskau

Als die islamistische HTS-Miliz und mit ihr verbündete Gruppierungen am 27. November im Norden Syriens ihre Grossoffensive starten, hält sich Assad gerade in Moskau auf, wo seine Frau Asma wegen einer Krebserkrankung behandelt wird. Zur Verteidigung der Doktorarbeit seines Sohnes Hafis zwei Tage später erscheint die gesamte Familie – nur Assad fehlt, wie ein Beamter des Präsidialamtes berichtet.

Als der Präsident am 30. November aus Moskau zurückkehrt, ist die zweitgrösste Stadt Syriens, Aleppo, bereits in der Hand der Milizen. In den darauffolgenden Tagen nehmen die Islamisten Hama und Homs ein, bevor sie eine Woche später in Damaskus stehen.

Am Samstag, den 7. Dezember «hat Assad sich nicht mit uns getroffen», erklärt ein Berater des Präsidentenpalastes. «Wir wussten, dass er da war, aber wir hatten kein Treffen mit ihm.» Das Nichterscheinen des Präsidenten ohne jede Erklärung habe in seinem Umfeld für grosse Verwirrung gesorgt.

Bei Terminen nicht aufgetaucht

«Schon seit dem Fall Aleppos haben wir ihn nicht mehr gesehen, was sehr seltsam war», schilderte der Beamte. Noch Mitte der Woche habe Assad ein Treffen mit den Leitern der Geheimdienste einberufen, sei dann jedoch nicht zu dem Termin aufgetaucht.

Am Donnerstag fällt die strategisch wichtige Stadt Hama. «Ich habe um 11.30 Uhr mit Soldaten in Hama gesprochen, die mir versicherten, dass die Stadt abgeriegelt sei und nicht einmal eine Maus hinein gelangen könne», schilderte ein Oberst.

Zwei Stunden später erhalten die Soldaten demnach den Befehl, nicht mehr zu kämpfen, sondern sich nach Homs weiter südlich zurückzuziehen. Sie «sind ratlos, legen ihre Uniformen und Waffen ab und versuchen, nach Hause zu kommen», berichtete der Oberst. «Wer hat diesen Befehl erteilt? Wir wissen es nicht.».

Armee verbrennt Archivbestände

Am Samstagmorgen wird eine Rede Assads an das Volk geplant. «Wir begannen mit dem Aufbau der Ausrüstung. Alles war bereit», sagte ein ranghoher früherer Beamter des Präsidentenpalasts. «Später erfuhren wir zu unserer Überraschung, dass die Rede verschoben wurde, vielleicht auf Sonntagmorgen», fügte er hinzu. Keiner der Regierungsbeamten habe gewusst, dass die Armee zu dem Zeitpunkt bereits begonnen hatte, ihre Archive zu verbrennen, ergänzte er.

Um 21.00 Uhr Ortszeit «rief der Präsident seine politische Beraterin Bouthaina Schaaban an und bat sie, eine Rede für ihn vorzubereiten und diese dem politischen Komitee vorzulegen, das am Sonntagmorgen zusammentreten sollte, sagte ein weiterer Beamter.

Um 22.00 Uhr ruft Schaaban ihn den Schilderungen zufolge zurück, aber Assad nimmt den Hörer nicht mehr ab. Am Abend sagte Assads Mediendirektor Kamel Sakr Journalisten, der Präsident werde «sehr bald eine Erklärung abgeben». Doch dann geht auch Sakr nicht mehr ans Telefon, ebenso wenig wie Innenminister Mohammed al-Rahmun.

«Nur noch zu zwei im Büro»

Gegen Mitternacht wird dem ranghohen Palastbeamten mitgeteilt, dass der Präsident einen Kameramann für eine Veranstaltung am Morgen benötige. «Das hat uns das Gefühl gegeben, dass er noch da war», schilderte der Beamte. Gegen 02.00 Uhr morgens habe ihn dann ein Geheimdienstoffizier angerufen und ihm mitgeteilt, dass alle Regierungsvertreter ihre Büros verlassen hätten.

«Ich war schockiert. Wir waren nur noch zu zweit im Büro», schilderte er. «Der Palast war fast leer und wir waren sehr verwirrt». Daraufhin verliess um 02.30 Uhr auch er den Präsidentenpalast.

«Als wir auf den Umajjaden-Platz kamen, waren dort viele Soldaten auf der Flucht, die nach Transportmöglichkeiten suchten.» Der Anblick sei «erschreckend» gewesen: Zehntausende Autos verliessen Damaskus, noch mehr Menschen seien zu Fuss auf der Flucht gewesen. «In diesem Moment wurde mir klar, dass alles verloren und Damaskus gefallen war».