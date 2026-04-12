Präsidentensohn Barron Trump startet Getränke-Start-up – und wird kritisiert

Barron Trump will unternehmerisch in die Fussstapfen seines Vaters treten. Der 20-Jährige ist laut US-Medien Mitgründer eines Getränke-Start-ups mit Sitz in Palm Beach (Florida) – nur wenige Strassen von Trumps Luxusclub Mar-a-Lago entfernt.
Die Firma «Sollos Yerba Mate» hat kürzlich ihre ersten Produkte angekündigt: Ein 12er-Pack mit der Geschmacksrichtung Ananas-Kokos soll im Mai 2026 auf den Markt kommen.
Die Marke beschreibt sich selbst als «Lifestyle-Getränk» mit «sauberen und wirksamen Zutaten». Der Name «Sollos» soll den Tageszyklus symbolisieren: «Sol» steht für die Sonne, «Los» – «Sol» rückwärts geschrieben – für den Sonnenuntergang.
Kommerzialisierung der Tradition des Getränks
Barron Trump studiert derzeit Wirtschaft an der New York University. Medienberichten zufolge hat er zuletzt viel Zeit in die Entwicklung eines Businessplans sowie eigene finanzielle Projekte investiert.
Während prominente Namen im Getränkemarkt längst keine Seltenheit mehr sind, stösst das Projekt nicht überall auf Begeisterung.
In der Yerba-Mate-Community im Netz wird die Marke teils kritisch gesehen. Einige Nutzer werfen dem Team vor, die Tradition des Getränks zu kommerzialisieren, ohne deren kulturelle Bedeutung zu verstehen.
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