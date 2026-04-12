Präsidentensohn Barron Trump startet Getränke-Start-up – und wird kritisiert

Der 20-jährige Barron Trump studiert derzeit Wirtschaft an der New York University. Matt Rourke/AP/dpa

Der 20-jährige Sohn des US-Präsidenten, Barron Trump, ist Mitgründer eines Getränke-Start-ups. Die Marke setzt auf einen Kräutertee aus Südamerika – und stösst auch auf Kritik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Barron Trump ist Mitgründer des Getränke-Start-ups Sollos Yerba Mate, das im Mai sein erstes Produkt lancieren will.

Das koffeinhaltige Yerba-Mate-Getränk wird als Lifestyle-Produkt mit modernen Geschmacksrichtungen wie Ananas-Kokos positioniert.

Das Produkt stösst online teils auf Kritik wegen der Kommerzialisierung traditioneller Yerba-Mate-Kultur. Mehr anzeigen

Barron Trump will unternehmerisch in die Fussstapfen seines Vaters treten. Der 20-Jährige ist laut US-Medien Mitgründer eines Getränke-Start-ups mit Sitz in Palm Beach (Florida) – nur wenige Strassen von Trumps Luxusclub Mar-a-Lago entfernt.

Die Firma «Sollos Yerba Mate» hat kürzlich ihre ersten Produkte angekündigt: Ein 12er-Pack mit der Geschmacksrichtung Ananas-Kokos soll im Mai 2026 auf den Markt kommen.

Das Getränk basiert auf Yerba Mate, einem koffeinhaltigen Kräutertee aus Südamerika, der in den USA derzeit als beliebte Alternative zu Kaffee gilt.

Die Marke beschreibt sich selbst als «Lifestyle-Getränk» mit «sauberen und wirksamen Zutaten». Der Name «Sollos» soll den Tageszyklus symbolisieren: «Sol» steht für die Sonne, «Los» – «Sol» rückwärts geschrieben – für den Sonnenuntergang.

Kommerzialisierung der Tradition des Getränks

Barron Trump studiert derzeit Wirtschaft an der New York University. Medienberichten zufolge hat er zuletzt viel Zeit in die Entwicklung eines Businessplans sowie eigene finanzielle Projekte investiert.

Während prominente Namen im Getränkemarkt längst keine Seltenheit mehr sind, stösst das Projekt nicht überall auf Begeisterung.

In der Yerba-Mate-Community im Netz wird die Marke teils kritisch gesehen. Einige Nutzer werfen dem Team vor, die Tradition des Getränks zu kommerzialisieren, ohne deren kulturelle Bedeutung zu verstehen.

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