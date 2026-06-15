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G7-Gipfel Premierminister Keir Starmer als Erster der G7 in Genf gelandet

SDA

15.6.2026 - 15:20

Bundespräsident Guy Parmelin empfängt am Genfer Flughafen den britischen Regierungschef Keir Starmer (Mitte), der im benachbarten französischen Evian am Treffen der G7 teilnimmt.
Bundespräsident Guy Parmelin empfängt am Genfer Flughafen den britischen Regierungschef Keir Starmer (Mitte), der im benachbarten französischen Evian am Treffen der G7 teilnimmt.
Keystone

Der britische Premierminister Keir Starmer ist als erster der G7-Staats- und Regierungschefinnen und -chefs auf dem Rollfeld des Genfer Flughafens angekommen. Am Montagnachmittag wurde er von Bundespräsident Guy Parmelin empfangen.

Keystone-SDA

15.06.2026, 15:20

15.06.2026, 15:40

Starmer wurde von seiner Frau, Victoria Starmer, und dem nationalen Sicherheitsberater Jonathan Powell begleitet. Es sollen der kanadische Premierminister Mark Carney, US-Präsident Donald Trump, die japanische Premierministerin Sanae Takaichi, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz folgen.

Der Gastgeber des G7-Gipfels, der französische Präsident Emmanuel Macron, war bereits am Sonntag in der benachbarten französischen Stadt eingetroffen, ohne einen Zwischenstopp in Genf einzulegen.

Andere Staats- und Regierungschefs, die zwar nicht zum Kreis der G-7 gehören, aber ebenfalls am Treffen teilnehmen, waren zuvor in Genf angekommen. So unterhielt sich Parmelin mit dem brasilianischen Präsidenten und der EU-Kommissionspräsidentin.

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