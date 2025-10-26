Das Pentagon bestätigte die ungewöhnliche Spende, wollte jedoch keinen Namen nennen. Nun wurde jedoch bekannt, wer hinter der Spende steckt. Screenshot X

Milliardär Timothy Mellon hat mit 130 Millionen Dollar das US-Militär in der Haushaltskrise gestützt – und damit eine Diskussion über Einfluss, Transparenz und staatliche Kontrolle ausgelöst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Milliardär Timothy Mellon, Erbe der Mellon-Dynastie und langjähriger Trump-Unterstützer, hat laut der «New York Times» 130 Millionen Dollar gespendet, um während der US-Haushaltsblockade Soldatengehälter zu sichern.

Die ungewöhnliche Privatspende ans Militär löste heftige Kritik aus, da sie Fragen nach Einflussnahme, Transparenz und staatlicher Unabhängigkeit aufwirft – zumal das Geld nur einen Bruchteil der tatsächlichen Lohnkosten deckt.

Mellon gilt als konservativer Einzelgänger. Mehr anzeigen

Es klingt wie aus einem politischen Thriller: Mitten in der Haushaltsblockade greift ein mysteriöser Wohltäter tief in die Tasche und rettet das US-Militär vor dem finanziellen Stillstand. Laut der «New York Times» ist das Rätsel jetzt gelüftet: Der «Freund und Patriot», wie Donald Trump ihn nannte, ist niemand Geringeres als Timothy Mellon – ein milliardenschwerer Erbe und erzkonservativer Trump-Unterstützer.

Laut einem exklusiven Bericht der «New York Times» hat Mellon satte 130 Millionen Dollar locker gemacht, um die Bezahlung von US-Soldaten während der Haushaltskrise zu sichern. Das Pentagon bestätigte die ungewöhnliche Spende, ohne jedoch Namen zu nennen. Dass ein Privatmann aus freien Stücken Soldatenlöhne finanziert, ist in den USA ein echter Tabubruch – schliesslich wird das Militärbudget normalerweise streng aus Steuermitteln bestritten.

Kritik an privaten Einflüssen auf das Militär

Die Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten: Rechtsexperten und Ethiker schlagen Alarm. Eine derart direkte Einmischung in militärische Angelegenheiten durch einen privaten Geldgeber wirft brisante Fragen auf – nach Transparenz, Einflussnahme und der Unabhängigkeit staatlicher Institutionen. Und das vielleicht nur für eine symbolische Wirkung: Laut Politico verschlingt das US-Militär allein in der ersten Monatshälfte rund 6,5 Milliarden Dollar an Lohnkosten – Mellons Millionenbeitrag ist da kaum mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein.

Reclusive Mellon Heir Timothy Mellon Donates $130 Million to Support Our Troops. 🇺🇸🇺🇸



Timothy Mellon, a billionaire heir to the Mellon fortune, has donated $130 million to fund troop payments and is a significant financial supporter of President Trump.



Thank you, sir! 👏🏻🙏🏻🇺🇸 pic.twitter.com/niDfokZHmV — MAGA Kitty (@SaveUSAKitty) October 25, 2025

Timothy Mellon, 83, ist Spross der legendären Mellon-Dynastie – einer der einflussreichsten Bankiers- und Industriellenfamilien Amerikas. Nach dem Studium gründete er sein eigenes Transportunternehmen und übernahm mehrere Eisenbahngesellschaften. Heute lebt der Milliardär zurückgezogen und meidet das Rampenlicht, gilt aber als leidenschaftlicher Förderer konservativer Politik.

Sein Name ist kein Unbekannter in der republikanischen Spenderlandschaft. Über 50 Millionen Dollar flossen allein 2024 an das Trump-nahe Super-PAC «MAGA Inc.». Auch beim Bau der umstrittenen Grenzmauer zu Mexiko war Mellon dabei – mit 53 Millionen Dollar privatem Kapital. Eine persönliche Freundschaft zu Trump pflegt er nicht, wohl aber eine gemeinsame politische Linie: Mellon sieht im Ex-Präsidenten einen unbeugsamen Kämpfer gegen Bürokratie und staatliche Übermacht.