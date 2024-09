Wahlsieg «erfüllt mich mit ganz viel Stolz und Zufriedenheit»

Björn Höcke, Partei- und Fraktionsvorsitzender der AfD in Thüringen, kommt zur AfD-Wahlparty in Erfurt. Michael Kappeler/KEYSTONE

Die in Teilen rechtsextreme AfD ist laut Prognosen erstmals in einem deutschen Bundesland stärkste Partei geworden.

sda/tgab SDA

Thüringens AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke hat nach dem Wahlerfolg seiner Partei den Anspruch auf die Regierungsführung in dem Bundesland angemeldet. «Wir sind bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen», sagte Höcke am Sonntag in der ARD. Es sei «gute Tradition, dass die stärkste Kraft zu Gesprächen einlädt», betonte er.

Die AfD wurde bei der Landtagswahl am Sonntag laut Hochrechnungen stärkste Partei im Landtag. «Das erfüllt mich mit ganz, ganz, ganz viel Stolz und Zufriedenheit», sagte Höcke. Der Souverän habe «heute ganz eindeutig sein Votum abgegeben, und er hat gesagt, es gibt kein Weiter so, wir brauchen Veränderungen, und Veränderungen wird es nur mit der AfD geben».

Zur Abgrenzung der demokratischen Parteien von der AfD sagte Höcke: «Ich denke die Altparteien sollten sich erstmal in Demut üben». Er wandte sich gegen «das dämliche Brandmauergerede, das dämliche Brandmauergehabe». Das müsse vorbei sein. Die übrigen Parteien schließen eine Regierungszusammenarbeit mit der AfD, die in Thüringen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, aus.

Hochrechnungen sehen die AfD in Thüringen vorne

Laut Berechnungen von ARD und ZDF liegt die AfD bei der Landtagswahl in Thüringen weit vor den zweitplatzierten Christdemokraten. Diese haben im benachbarten Sachsen die Nase knapp vorn.

Das neu gegründete linkspopulistische Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wurde aus dem Stand zweistellig. Für die Parteien der «Ampel»-Koalition von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, FDP, Grüne) zeichnet sich ein Desaster ab.

Laut Prognosen kommt die AfD in Thüringen auf 30,5 bis 33,5 Prozent (2019: 23,4 Prozent), ihr bisher bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl überhaupt. Die Christdemokraten holten 24,5 Prozent (2019: 21,8 Prozent), die regierende Linke stürzte auf 11,5 bis 12,5 Prozent ab (2019: 31,0 Prozent). Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), eine Abspaltung von der Linken, verbuchte aus dem Stand 14,5 bis 16 Prozent.

Die Sozialdemokraten von Bundeskanzler Olaf Scholz erzielten magere 6,5 bis 7,0 Prozent (2019: 8,2 Prozent), die Grünen fliegen mit 4 Prozent (2019: 5,2 Prozent) aus dem Landtag. Die FDP scheiterte mit 1,0 bis 1,3 Prozent (2019: 5,0 Prozent) ganz klar an der Fünf-Prozent-Hürde.

Sachsen: Linke und FDP unter Fünf-Prozent-Hürde

In Sachsen erhielt die AfD laut Prognosen 30 bis 31,5 Prozent (2019: 27,5 Prozent) und lag damit knapp hinter den Christdemokraten von Ministerpräsident Michael Kretschmer mit 31,5 bis 32 Prozent (2019: 32,1 Prozent). Dritter wurde auch hier das BSW, das zum ersten Mal antrat, mit 11,5 bis 12,0 Prozent. Die Linke sackte ab auf 4,0 bis 4,5 Prozent (2019: 10,4 Prozent). Die in Sachsen traditionell schwache SPD landete bei 8,5 Prozent (2019: 7,7 Prozent), die Grünen kamen auf 5 bis 5,5 Prozent (2019: 8,6 Prozent). Die FDP schafft mit rund 1 Prozent (2019: 4,5 Prozent) abermals nicht den Einzug ins Landesparlament.

Laut ARD käme die AfD in Thüringen auf 30 Sitze, die CDU auf 24, das BSW auf 15, die Linke auf 12 und die SPD auf 7 Mandate. Da keine andere Partei mit der AfD zusammenarbeiten will, könnte sich die Regierungsbildung in Erfurt schwierig gestalten.

In Sachsen hätte die CDU 43 Sitze, die AfD 41, das BSW 16, die SPD 12 und die Grünen 8 Sitze. Sollten sich diese Prognosen bestätigen, dann könnte CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer seine seit 2019 bestehende Koalition mit SPD und Grünen fortsetzen. In den beiden Bundesländern sind zusammen knapp fünf Millionen Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen. Insgesamt leben in den beiden Ländern nur etwas mehr als sieben Prozent der deutschen Bevölkerung, wegen des erwartbar starken Abschneidens der AfD standen sie aber besonders im Fokus.

sda/tgab