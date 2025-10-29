  1. Privatkunden
Rechtspopulist rutscht ab Wilders laut ersten Prognosen nicht mehr stärkste Kraft in den Niederlanden

dpa

29.10.2025 - 21:30

Die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders muss bei der Parlamentswahl in den Niederlanden ersten Prognosen zufolge starke Verluste hinnehmen.
Die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders muss bei der Parlamentswahl in den Niederlanden ersten Prognosen zufolge starke Verluste hinnehmen.
Bild: Charles M Vella/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

In den vergangenen beiden Jahren war der Rechtspopulist Geert Wilders stärkste politische Kraft in den Niederlanden. Doch nach einer ersten Wahlprognose könnte er diese Position nun eingebüsst haben.

,

DPA, Redaktion blue News

29.10.2025, 21:30

29.10.2025, 22:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Rechtspopulist Geert Wilders muss laut einer ersten Wahlprognose in den Niederlanden Verluste hinnehmen.
  • Die erste Prognose sieht stattdessen die linksliberalen Demokraten 66 als Sieger, wie das niederländische Fernsehen nach Schliessung der Wahllokale meldete.
  • Jedoch liegen beide Parteien sehr dicht beieinander, so dass sich das Ergebnis noch ändern könne.
Mehr anzeigen

Die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders ist einer Prognose zufolge bei der Parlamentswahl in den Niederlanden nicht die stärkste Kraft geworden. Die erste Prognose sieht stattdessen die linksliberalen Demokraten 66 als Sieger, wie das niederländische Fernsehen nach Schliessung der Wahllokale meldete. Allerdings lägen beide Parteien sehr dicht beieinander, so dass sich das Ergebnis noch ändern könne. 

Die linksliberalen Demokraten 66 (D66) mit dem Spitzenkandidaten Rob Jetten können demnach mit 27 der insgesamt 150 Sitze im Parlament in Den Haag rechnen. Wilders kommt der Prognose zufolge auf 25 Sitze. Bei der letzten Wahl vor zwei Jahren war der Islam- und EU-Feind erstmals die Nummer 1 geworden, damals mit 37 Sitzen. Anders als damals hatten diesmal im Vorfeld der Wahl alle grösseren Parteien eine Koalition mit ihm ausgeschlossen. 

Wilders: «Wir sind entschlossener denn je»

Nach der Prognose kann die rechtsliberale heutige Regierungspartei VVD mit 23 Sitzen im Parlament rechnen. Das rot-grüne Bündnis GroenLinks/PvdA bekommt demnach 20 Mandate. Dahinter folgen die Christdemokraten mit 19. 

«Wir hatten auf ein anderes Ergebnis gehofft, sind aber standhaft geblieben», äusserte sich Wilders auf dem Kurznachrichtendienst X. Der Rechtspopulist scheint die Hoffnung noch nicht aufgegeben zu haben: «Wir sind entschlossener denn je und bleiben die zweitstärkste, vielleicht sogar die stärkste Partei in den Niederlanden», schrieb er weiter.

Die Prognose des niederländischen Fernsehens basiert auf Nachwahlbefragungen. Erste Hochrechnungen auf der Basis von Ergebnissen werden erst im Laufe der Nacht erwartet. 

Nach einem Jahr liess Wilders die Koalition platzen 

Die Wahl in den Niederlanden war nach dem vorzeitigen Aus der vorigen Regierung im Juni dieses Jahres nötig geworden. Diese Regierung aus vier Parteien galt als die am weitesten rechts stehende der niederländischen Geschichte. Stärkster der vier Koalitionspartner war die Partei für die Freiheit (PVV) von Wilders. Dieser wurde jedoch nicht selbst Ministerpräsident. Diese Position bekleidete der parteilose frühere Spitzenbeamte Dick Schoof. 

Geert Wilders gab sich in einer ersten Stellungnahme trotz Einbussungen kämpferisch.
Geert Wilders gab sich in einer ersten Stellungnahme trotz Einbussungen kämpferisch.
Bild: dpa

Nach weniger als einem Jahr zog sich Wilders mit seiner Partei aber schon wieder aus der Regierung zurück. Seine Begründung dafür war, die anderen drei Koalitionspartner trügen die Umsetzung einer harten Anti-Migrations-Politik nicht mit.

Dieses Mal lehnen alle grossen Parteien eine Zusammenarbeit mit Wilders ab. Deshalb scheint es ausgeschlossen, dass seine Partei erneut mitregieren wird. Wer stattdessen die neue Regierung anführen wird, ist noch ungewiss, aber grundsätzlich hat der Spitzenkandidaten der stärksten Partei die besten Aussichten. Das wäre der 38 Jahre alte Rob Jetten von D66.

