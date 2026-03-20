Christian Ulmen und Collien Fernandes waren bis September 2025 verheiratet. (Archivbild) Carsten Koall/dpa

Collien Fernandes wirft ihrem Ex-Mann Christian Ulmen vor, unter falschen Profilen pornografische Inhalte von ihr verbreitet zu haben. Zahlreiche Prominente solidarisieren sich nun mit der Moderatorin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Moderatorin Collien Fernandes hat ihren Ex-Mann Christian Ulmen angezeigt, weil er mutmasslich Fake-Profile in ihrem Namen erstellte und pornografische Inhalte verschickte.

Fernandes erklärte auf Instagram, Ulmen habe die Taten aus «Besitzdenken» gestanden, nachdem sie Anzeige gegen Unbekannt erstattet hatte.

Zahlreiche Prominente zeigen öffentlich Solidarität.

Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

Werbepartner und Sender ziehen dennoch erste Konsequenzen: Ulmens Serie «Jerks» wurde von der Plattform Joyn entfernt und eine Werbekampagne mit beiden wurde vorläufig gestoppt. Mehr anzeigen

Collien Fernandes hat ihren Ex-Mann Christian Ulmen angezeigt, weil er Fake-Profile von ihr erstellt, damit mit Männern geschrieben und ihnen pornografische Fotos und Videos von Fernandes geschickt haben soll.

Zuerst berichtete der «Spiegel» darüber. Die Moderatorin meldete sich später auf Instagram selbst zu Wort. «Nur wegen meiner Anzeige gegen Unbekannt war er geständig, sagte mir, aus einer Art Besitzdenken heraus habe er so gehandelt», schrieb sie in einem Beitrag.

«Absolute Solidarität mit dir»

In den Kommentaren unter dem Post solidarisieren sich nun unzählige deutsche Prominente mit Fernandes. «Let's Dance»-Moderatorin Motsi Mabuse schreibt: «Ich habe keine Worte. Es tut mir so leid.» Von Model Stefanie Giesinger heisst es: «Ich denke an dich! Danke für deinen Mut.» Und Komikerin Caroline Kebekus kommentiert: «Das ist nicht zu fassen. Danke für deine Offenheit. Die Scham muss die Seite wechseln.»

«Ich hab gar keine Worte dafür, wie schlimm das ist. Danke für deinen Mut. Du zeigst damit ganz vielen Betroffenen, dass sie nicht allein mit diesen Erfahrungen sind», schreibt die Politikerin Ricarda Lang. «Die Mutigste bist Du», heisst es von Autorin Sophie Passmann.

«Danke für deinen Mut und dass du mit der Öffentlichkeit teilst, was dir von deinem Ehemann angetan wurde. Die Scham muss die Seite wechseln! Absolute Solidarität mit dir», schreibt Moderatorin Palina Rojinski. Und Moderatorin Rebecca Mir kommentiert: «Es macht mich so wütend und traurig zugleich, dass dir jemand so etwas antun konnte. Und jetzt zu wissen, wer dahintersteckt, macht mich einfach sprachlos.» Von Reality-TV-Star Yeliz Koç heisst es: «Einfach nur schrecklich.»

Auch aus der Schweiz kommt Unterstützung. «Kann es kaum fassen, was dir widerfahren ist. Lese deine Worte und kann mir nur im Ansatz vorstellen, wie sich das anfühlen muss für dich. Alle Solidarität für dich, und allen Frauen, denen du gerade Mut machst, sich zu wehren», schreibt die ehemalige Journalistin und Unternehmerin Nadine Jürgensen.

Christian Ulmen hat sich bisher nicht zu den Anschuldigungen geäussert. Seine Anwälte dementieren die Spiegel-Berichterstattung. Sie würde «unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung» verbreiten, sagten die Anwälte gegenüber mehreren Medien. Für Christian Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

Werbepartner und Sender distanzieren sich von Ulmen

Werbepartner und Sender ziehen dennoch erste Konsequenzen. Die Serie «Jerks» ist auf der Streaming-Plattform Joyn, einem Tochterunternehmen von ProSieben, nicht mehr schaubar. Ein ProSieben-Sprecher sagte zu «Bild»: «Aufgrund der aktuellen Situation hat Joyn am Donnerstag die mit mehreren Fernsehpreisen ausgezeichnete Serie ‹Jerks›, in der Collien Fernandes und Christian Ulmen ein geschiedenes Ehepaar spielen, offline genommen.» Ulmen war in der Serie Schauspieler wie auch Regisseur.

Auch die «Shop Apotheke» hat eine Werbekampagne mit Christian Ulmen und Collien Fernandes vorerst pausiert. Seit 2019 waren die beiden in TV-Spots des Unternehmens zu sehen. Auf Anfrage von «RTL» teilte die «Shop Apotheke» mit: «Aus gegebenem Anlass werden wir die Werbung mit den betroffenen Personen vorerst aussetzen.»

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