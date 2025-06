Trump sei «aufgedunsen und übergewichtig»: Das Satire-Video aus Irland legte der Star-Nachrichtensprecherin Worte in den Mund. whispersnews

Ein vermeintlich nordkoreanisches Propagandavideo über Donald Trumps Militärparade geht viral – und trifft mit scharfer Satire ins Schwarze. Doch hinter dem Clip steckt nicht Pjöngjang, sondern eine irische Satire-Website.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Video sorgt auf Instagram für Wirbel: Es zeigt angeblich nordkoreanisches Staatsfernsehen, das über eine Militärparade von Donald Trump berichtet.

Die Sprecherin spottet über Trumps Aussehen und das politische Klima in den USA.

Doch das Video ist nicht echt – sondern gut gemachte Satire. Mehr anzeigen

Ein vermeintlicher nordkoreanischer Nachrichtenbeitrag über eine Militärparade von Donald Trump sorgt derzeit für Aufsehen im Netz. Das Video wurde am Montag vom Instagram-Account whispersnews veröffentlicht und über 30'000 Mal geliked.

Zu sehen ist eine Nachrichtensprecherin im nordkoreanischen Stil, die mit bedeutungsschwangerer Stimme gegen die USA austeilt. Eine englischsprachige Stimme legt ihr Worte in den Mund, laut denen Trumps Militärparade vom Wochenende eine «eitle und prahlerische Zurschaustellung schwindender militärischer Macht» sei.

Trump selbst wird als «alt, verwirrt und müde» beschrieben, während er «neben einer teuren Prostituierten und einem betrunkenen Fernsehmoderator» sitze – gemeint sind offensichtlich First Lady Melania Trump und ein nicht näher bezeichneter Talkshow-Host.

In einem weiteren Seitenhieb heisst es, Trump sehe «aufgedunsen und übergewichtig» aus – gerade in einer Zeit, in der viele Amerikaner um ihr tägliches Essen kämpfen. Solche Bemerkungen über das Aussehen eines Staatsoberhaupts erinnern an westliche Berichte über Kim Jong-un, in denen dessen Gewicht gelegentlich thematisiert wird.

Gut gemachte Satire

Der Text spitzt sich weiter zu: Trumps Anhänger hätten einen Oppositionspolitiker erschossen, andernorts sei ein Demonstrant angeschossen und ein weiterer beinahe von einem Trump-Anhänger überfahren worden.

Die Anspielung verweist auf mehrere reale Vorfälle in den USA, bei denen politische Gegner Trumps attackiert wurden – zuletzt häufen sich Drohungen und Gewalt gegen Wahlhelfer, Politikerinnen und Journalisten. Das Video zeichnet damit ein düsteres Bild eines autoritären Staates, der mit Gewalt gegen Andersdenkende vorgeht.

Viele Instagram-User zeigten sich begeistert: «Von Nordkorea fertiggemacht – herrlich!», kommentierte einer. Ein anderer schrieb: «Man weiss, dass man es richtig vergeigt hat, wenn sogar Nordkorea einem politische Intoleranz vorwirft.» Gleichzeitig waren einige Nutzer verunsichert: «Das Schlimmste? Ich kann echt nicht sagen, ob das echt ist oder nicht.»

Sprecherin ist pensioniert

Tatsächlich handelt es sich nicht um echtes nordkoreanisches Staatsfernsehen. Das Video stammt von der irischen Satire-Plattform Waterford Whispers News, die für überspitzte Beiträge bekannt ist und oft mit dem US-Vorbild The Onion verglichen wird. Ihre Clips werden immer wieder für echte Nachrichten gehalten – so auch in diesem Fall.

Echt ist hingegen die Sprecherin im Video: Ri Chun-hee war jahrzehntelang das mediale Gesicht des nordkoreanischen Regimes. Sie ist mittlerweile 81 Jahre alt und seit über einem Jahrzehnt im Ruhestand.

Nur bei besonderen Ereignissen im Zusammenhang mit der Kim-Familie tritt sie noch vereinzelt auf. In TV-Archiven findet sich jedoch kein Hinweis auf einen Bericht über Trumps Parade – es handelt sich also eindeutig um eine Fälschung. Eine gut gemachte allerdings.

