Proteste in Serbien erreichen neuen Höhepunkt

Ausschreitungen bei erneuten Protesten gegen Serbiens Regierung In Serbien ist es bei Protesten gegen die Regierung zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. In Novi Sad warfen Anhänger der regierenden Serbischen Fortschrittspartei (SNS) Leuchtraketen und Demonstranten, woraufhin die Polizei eingriff. 14.08.2025

Seit neun Monaten demonstrieren Menschen in Serbien gegen die Regierung Alexander Vucics. Zurzeit eskalieren die Demonstrationen ein weiteres Mal. Droht Vucic das Schicksal Slobodan Milosevics vor 25 Jahren?

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Serbien eskalieren landesweite Proteste gegen Präsident Vucic und seine Fortschrittspartei.

Auslöser der Proteste ist der Einsturz eines Bahnhofdachs in Novi Sad. Korruption und Vetternwirtschaft seien verantwortlich für die Baumängel am frisch renovierten Bahnhof.

Die Bewegung, initiiert von Studierenden, hat sich auf über 30 Städte ausgebreitet und vereint inzwischen unterschiedliche Bevölkerungsgruppen verschiedener Ethnien.

Vucic steht unter Druck, sitzt aber weiter fest im Sattel. Dies, obwohl das historische Bündnis mit der Schutzmacht Russland Risse hat. Vucic will Serbien in die EU führen. Mehr anzeigen

Ein weiteres Mal eskalieren die Proteste in Serbien. In der zweitgrössten Stadt Novi Sad im Norden des Landes zerschlugen Menschen die Scheiben des Sitzes der regierenden Fortschrittspartei SNS, drangen in das Gebäude ein und entfernten Gegenstände, wie serbische Medien berichteten.

In Belgrad attackierten SNS-Anhänger die Regierungsgegner mit Feuerwerkskörpern. Die Stimmung sei chaotisch, hiess es in den Medien weiter. In mehr als 30 Orten haben Kundgebungen stattgefunden – jeweils vor den lokalen Büros der Fortschrittspartei.

Bei Zusammenstössen zwischen Protestierenden und Sicherheitskräften gab es Dutzende Verletzte, darunter auch Polizeiangehörige.

Mass protests in Serbia: clashes erupt between demonstrators, police, and government supporters.



More than 60 civilians and 16 police officers were injured during protests in Belgrade and Novi Sad, authorities said.



The student- and opposition-led protests began after the… pic.twitter.com/RDsGP7IHtF — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2025

Gegen wen oder was protestieren die Menschen?

Die Menschen protestieren gegen Korruption und autoritäre Tendenzen der Regierung von Alexander Vucic und der Fortschrittspartei, der er angehört. Dieser bestimmt seit 2012 in verschiedenen Ämtern die Geschicke Serbiens. Eine der zentralen Forderungen der Demonstrierenden sind Neuwahlen. Eine weitere ist die Aufklärung des Einsturzes eines frisch renovierten Bahnhofdachs in Novi Sad.

Was hat die Proteste ausgelöst?

Am 1. November 2024 ist ein Vordach des frisch renovierten Bahnhofs von Novi Sad eingestürzt und hat 16 Menschen getötet. Unabhängige Experten und Oppositionelle machen die Regierung für die Baumängel verantwortlich, da unter ihr Korruption und Vetternwirtschaft grassiere. Seit dem Unglück in der zweitgrössten serbischen Stadt flammen die Proteste immer wieder auf.

Wer stellt sich gegen die Regierung?

Die Proteste sind von Studierenden ausgegangen. Sie besetzen oder blockieren Universitäten im ganzen Land und sorgen so dafür, dass im ganzen Land Menschen gegen die Regierung Vucic auf die Strasse gehen.

Im März haben die bislang grössten Kundgebungen stattgefunden mit über 300'000 Protestierenden. Die Bewegung ist inzwischen über die Studierenden hinaus gewachsen.

Als besonders bemerkenswert streicht das Magazin Balkan Insight hervor, dass Mitglieder verschiedener ethnischer Gruppen gemeinsam gegen die Regierung kämpfen. In den Jahrzehnten davor stritten in Serbien meist einzelne ethnische Gruppen gegen andere.

Wo finden die Demonstrationen statt?

Ausgehend von Novi Sad, dem Ort des Bahnhof-Unglücks breiteten sich die Proteste auf weitere Städte mit Universitäten aus. Die grössten: Belgrad, Nis, Kragujevac, Cacak. Die jüngsten Kundgebungen fanden in über 30 Orten statt.

Wie gefährlich sind die Proteste für Präsident Vucic?

Die Proteste gegen Vucic erinnern an jene gegen den früheren Präsidenten Solobodan Milosevic im Herbst 2000. An den aktuellen Demonstrationen beteiligen sich mehr Menschen. Damals stürmten die Demonstrierenden das Parlament, Milosevic, einer der Architekten der Balkan-Kriege der Neunzigerjahre, ergriff die Flucht. Später starb er in Haft, bevor der Prozess gegen ihn vor dem Internationalen Strafgericht begonnen hat.

Davon ist das aktuelle serbische Staatsoberhaupt weit entfernt. Beschwichtigend erklärte Vucic bei den grössten Protesten im März, dass die Regierung die Unzufriedenheit anerkenne und sich ändern müsse. Praktisch im gleichen Atemzug schimpfte er, die Demonstrierenden seien zu grossen Teilen betrunken und die Polizei habe Waffenlager gefunden. Beweise dafür lieferte er nicht.

Danach machte er dann aber wieder die Opposition verantwortlich, die ihre Kinder auf die Strasse schicke oder auch ausländische Kräfte, die Serbien schwächen wollten. Die Demonstrierenden bezeichnete er jüngst als Verbrecher und «Ustascha» – die faschistische kroatische Kampfgruppe, die im Zweiten Weltkrieg an der Seite der deutschen Wehrmacht auf dem Balkan kämpfte.

Immer wieder gibt es Berichte, dass einzelne Polizeieinheiten nicht gegen die Protestierenden vorgehen, so zuletzt bei Angriffen auf lokale Büros der regierenden Fortschrittspartei in Novi Sad – was Vucic umgehend kritisierte.

Welche Rolle spielt Russland?

Russland ist die traditionelle Schutzmacht Serbiens, die Regierung in Belgrad gilt als Verbündeter Moskaus. Der Binnenstaat auf dem Balkan ist bei den Energieimporten stark von Russland abhängig. Zuletzt machte ein Pipeline-Projekt mit Russland und Ungarn Schlagzeilen.

Doch das historische Bündnis hat Risse. Vucic versteht sich als Modernisierer Serbiens und will sein Land in die EU führen. Serbien ist Beitrittskandidat, muss sich aber von Brüssel noch Defizite in der Rechtsstaatlichkeit vorhalten lassen. Grösstes Hindernis ist das Verhältnis zum Kosovo.

Serbien beteiligt sich nicht an Sanktionen gegen Russland. Zugleich verkaufen serbische Hersteller aber Waffen an die Ukraine. Vucic hat mehrmals erklärt, die territoriale Integrität der Ukraine sei zu respektieren. Er hat sich Berichten zufolge auch schon mehrmals mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj getroffen.

An der Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau musste Alexander Vucic 2025 weit weg von Wladimir Putin Platz nehmen. 2018 hatte er noch direkt neben ihm gestanden.

Die serbische Regierung steht im Kreml also nicht besonders hoch im Kurs. Das serbische Magazin Vreme zitiert einen Analysten, der erklärt, der Kreml misstraue Vucic zutiefst. Zugleich ist es nicht im Sinn Russlands, wenn die Opposition in Belgrad die Macht übernimmt, die noch weniger russlandfreundlich ist, als die aktuelle Regierung.

Klar ist auch: Der russische Präsident hat zurzeit andere Prioritäten als die Proteste in Serbien.