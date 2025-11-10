  1. Privatkunden
Knapp ein Jahr nach Anschlag Amokfahrt auf Weihnachtsmarkt: Prozess gegen Todesfahrer von Magdeburg beginnt

dpa

10.11.2025 - 05:52

Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt: Prozess beginnt am Montag

Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt: Prozess beginnt am Montag

Magdeburg/Berlin, 09.11.2025: Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt verändert das Leben Hunderter Menschen. Fast elf Monate später soll nun am Montag der Prozess gegen den dann 51 Jahre alten Täter beginnen. Viele Betroffene werden dem saudi-arabischen Arzt im eigens gebauten Gerichtssaal gegenübersitzen. Rund 150 Betroffene sind als Nebenkläger im Verfahren vertreten, mit dem Recht, Fragen zu stellen und am Ende auch einen Strafantrag zu formulieren. Bislang hat das Gericht bis zum 12. März fast 50 Verhandlungstage eingeplant. Vorerst, denn wie lange der Prozess tatsächlich dauern wird, bleibt abzuwarten. Zwar scheint der Tatablauf klar zu sein – doch es geht auch um die Motivlage des Angeklagten. Vergangenes Jahr am 20. Dezember war der Täter mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gerast. Zu den Todesopfern zählen fünf Frauen und ein Neunjähriger. Mehr als 300 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

10.11.2025

Der Anschlag dauert gut eine Minute. Sechs Menschen sterben, über 300 werden verletzt. Fast ein Jahr später steht der Täter vor Gericht – in einem der grössten Prozesse der Nachkriegsgeschichte.

DPA

10.11.2025, 05:52

10.11.2025, 06:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Magdeburg startet am heutigen Montag (10. November 2025) der Prozess nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024.
  • Bei der Amok-Fahrt wurden sechs Menschen getötet, mehrere Hundert verletzt.
  • Nun steht der Täter vor Gericht.
  • Die Anklage wirft dem Todesfahrer unter anderem Mord an sechs Menschen und versuchten Mord in 338 Fällen vor.
  • Rund 180 Betroffene und Hinterbliebene treten als Nebenkläger auf, vertreten durch etwa 40 Anwälte.
  • Damit alle Betroffenen teilnehmen können, wurde eigens ein Interims-Gerichtsgebäude errichtet.
Mehr anzeigen

Fast elf Monate nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt kommt der 51 Jahre alte Todesfahrer vor Gericht. Die Anklage wirft Taleb al-Abdulmohsen unter anderem Mord an sechs Menschen und versuchten Mord in 338 Fällen vor. Rund 180 Betroffene und Hinterbliebene treten als Nebenkläger auf, vertreten durch etwa 40 Anwälte. Es ist eines der grössten Verfahren der deutschen Nachkriegsgeschichte. Damit alle Betroffenen teilnehmen können, wurde eigens ein Interims-Gerichtsgebäude errichtet.

Prozess gegen Todesfahrer von Magdeburg beginnt - Gallery. Der Täter war gleich nach der Tat festgenommen worden. (Archivbild)

Der Täter war gleich nach der Tat festgenommen worden. (Archivbild)

Bild: Keystone/dpa

Prozess gegen Todesfahrer von Magdeburg beginnt - Gallery. Der Todesfahrer war mit bis zu 48 Stundenkilometern über den Weihnachtsmarkt gerast. (Archivbild)

Der Todesfahrer war mit bis zu 48 Stundenkilometern über den Weihnachtsmarkt gerast. (Archivbild)

Bild: Keystone/dpa

Prozess gegen Todesfahrer von Magdeburg beginnt - Gallery. Für den Prozess ist ein Interims-Gerichtsgebäude errichtet worden. (Archivbild)

Für den Prozess ist ein Interims-Gerichtsgebäude errichtet worden. (Archivbild)

Bild: Keystone/dpa

Prozess gegen Todesfahrer von Magdeburg beginnt - Gallery. Der Saal im für den Prozess errichteten Interims-Gerichtsgebäude. (Archivbild)

Der Saal im für den Prozess errichteten Interims-Gerichtsgebäude. (Archivbild)

Bild: Keystone/dpa

Prozess gegen Todesfahrer von Magdeburg beginnt - Gallery. Der Täter war gleich nach der Tat festgenommen worden. (Archivbild)

Der Täter war gleich nach der Tat festgenommen worden. (Archivbild)

Bild: Keystone/dpa

Prozess gegen Todesfahrer von Magdeburg beginnt - Gallery. Der Todesfahrer war mit bis zu 48 Stundenkilometern über den Weihnachtsmarkt gerast. (Archivbild)

Der Todesfahrer war mit bis zu 48 Stundenkilometern über den Weihnachtsmarkt gerast. (Archivbild)

Bild: Keystone/dpa

Prozess gegen Todesfahrer von Magdeburg beginnt - Gallery. Für den Prozess ist ein Interims-Gerichtsgebäude errichtet worden. (Archivbild)

Für den Prozess ist ein Interims-Gerichtsgebäude errichtet worden. (Archivbild)

Bild: Keystone/dpa

Prozess gegen Todesfahrer von Magdeburg beginnt - Gallery. Der Saal im für den Prozess errichteten Interims-Gerichtsgebäude. (Archivbild)

Der Saal im für den Prozess errichteten Interims-Gerichtsgebäude. (Archivbild)

Bild: Keystone/dpa

Die Tat – Eine Minute und vier Sekunden

Am 20. Dezember 2024 fährt der damals 50 Jahre alte Taleb al-Abdulmohsen mit einem 340 PS starken Mietwagen über den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Seine Fahrt dauert laut Generalstaatsanwaltschaft Naumburg eine Minute und vier Sekunden. Mit bis zu 48 Kilometern pro Stunde ist er zwischen Marktbuden unterwegs, Tempo 27 wurde als Durchschnittsgeschwindigkeit ermittelt. 

Der Täter konnte zwischen einer Fussgängerampel und einer Betonblocksperre auf den Weihnachtsmarkt gelangen. Die fehlerhaft positionierten Betonblöcke und die ungesicherten Lücken spielen später in der Aufarbeitung in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss eine wichtige Rolle. Gleich nach der Tat wird al-Abdulmohsen festgenommen und kommt in U-Haft. Gutachten zeigen später, dass er nicht unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stand.

Die Opfer

Bei dem Anschlag werden sechs Menschen getötet: fünf Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren sowie ein neunjähriger Junge. Zudem werden mehr als 300 Menschen verletzt oder traumatisiert. Sie kommen nicht nur aus Sachsen-Anhalt. Unter den Betroffenen des Anschlags sind nach Angaben des Bundesopferbeauftragten Menschen aus fast allen Bundesländern. Einige kommen auch aus dem Ausland wie etwa Spanien, USA und Grossbritannien. 

Die Opfer und Hinterbliebenen haben das Recht, als Nebenkläger am Prozess teilzuhaben. So können sie etwa Fragen stellen und am Ende auch einen Strafantrag stellen. Die Nebenkläger können zu den Verhandlungstagen kommen, sie müssen es aber nicht.

Der Angeklagte

Taleb al-Abdulmohsen stammt aus Saudi-Arabien. Vor der Todesfahrt war er im Massregelvollzug in Bernburg (Salzlandkreis) als Arzt tätig. Sein Aufgabengebiet umfasste die psychiatrische Betreuung von Straftätern auf drei Stationen. Anfang Februar war bekanntgeworden, dass sich ein Kollege ein paar Monate vor dem Anschlag Sorgen um die Verfassung von al-Abdulmohsen machte und diese Hinweise auch an Vorgesetzte weitergab.

Auch mehrere Sicherheitsbehörden befassten sich immer wieder mit dem Angeklagten – er war aber als Gegner von Islamisten letztlich durch alle Raster gefallen.

Nach Deutschland war al-Abdulmohsen im Jahr 2006 gekommen, um hier die Facharztausbildung zu absolvieren. Nach seiner Ausbildung beantragte er im Februar 2016 Asyl und erhielt im Juli desselben Jahres Asyl als politisch Verfolgter.

Der Prozess 

Das Landgericht Magdeburg hat bis zum 12. März 2026 zunächst knapp 50 Verhandlungstage angesetzt. Die Kammer um den Vorsitzenden Richter Dirk Sternberg verhandelt zwei bis drei Tage pro Woche, mit einer Pause um den Jahreswechsel. Weitere Termine sind möglich.

Zwischenzeitlich stand noch infrage, ob tatsächlich das Landgericht zuständig sein würde. Es legte das Verfahren zunächst dem Generalbundesanwalt in Karlsruhe zur Strafverfolgung vor, da es der Überzeugung war, dass es sich um ein Staatsschutzverfahren handelt. Anfang Oktober lehnte der Generalbundesanwalt die Übernahme jedoch ab. Die Behörde geht davon aus, dass der Beschuldigte «aus persönlicher Frustration» gehandelt hat. 

Das Gerichtsgebäude

Für den Prozess ist ein spezielles Interims-Gerichtsgebäude in Leichtbauweise errichtet worden – allen Betroffenen soll so Gelegenheit gegeben werden, das Verfahren persönlich zu verfolgen. Die Dimension ist riesig: Der Verhandlungssaal ist 65 Meter lang und 30 Meter breit. Er bietet Platz für etwa 450 Nebenkläger und Nebenklagevertreter und hat 200 Plätze für Zuschauer und Medienvertreter. Das Land Sachsen-Anhalt mietet das Gebäude für die Prozessdauer und rechnet mit Kosten im mittleren einstelligen Millionenbereich.

