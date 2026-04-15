Jetzt soll im Fall Fabian ein Prozess stattfinden. Philip Dulian/dpa

Im Fall des getöteten achtjährigen Fabian hat das Gericht die Anklage zugelassen: Ende April beginnt der Prozess gegen die Ex-Partnerin seines Vaters.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Landgericht Rostock hat die Mordanklage gegen Gina H. zugelassen, der Prozess zum Tod des achtjährigen Fabian beginnt am 28. April unter hohen Sicherheitsvorkehrungen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, das Kind heimtückisch unter einem Vorwand entführt, mit Messerstichen getötet und die Leiche verbrannt zu haben.

Für das Verfahren sind 17 Verhandlungstage mit über 60 Zeugen angesetzt, begleitet von grossem öffentlichen Interesse. Mehr anzeigen

Im Fall des getöteten achtjährigen Fabian kommt Bewegung in die Justiz: Das Landgericht Rostock hat die Anklage wegen Mordes gegen die frühere Partnerin seines Vaters, Gina H. (heute 30), zur Hauptverhandlung zugelassen. Der Prozessbeginn ist für den 28. April angesetzt – begleitet von verschärften Sicherheitsmassnahmen, wie diverse deutsche Medien berichten.

«Der Angeklagten wird mit der nunmehr zugelassenen Anklage der Staatsanwaltschaft Rostock vorgeworfen, am 10.10.2025 heimtückisch und aus sonst niedrigen Beweggründen den zur Tatzeit achtjährigen Fabian aus Güstrow getötet zu haben», erklärte eine Gerichtssprecherin.

Sie soll ihn mit einem Messer getötet haben

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft soll Gina H. am Morgen des 10. Oktober mit einem orangefarbenen Pick-up zum Wohnhaus des Jungen gefahren sein. Dort habe sie Fabian «unter einem Vorwand aus dem Haus gelockt». Anschliessend soll sie ihn nach Klein Upahl gebracht und zu einem abgelegenen Tümpel geführt haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie dem Kind dort mit sechs Messerstichen in den Oberkörper das Leben nahm. Die Tat soll von ihr allein geplant und ausgeführt worden sein. «Um die Spuren der Tat zu beseitigen, soll sie den Leichnam später mittels Brandbeschleuniger angezündet haben», so die Staatsanwaltschaft.

Für das Verfahren vor der Schwurgerichtskammer sind derzeit 17 Verhandlungstage vorgesehen, die sich bis in den Juli erstrecken. Aufgrund des grossen öffentlichen Interesses hat das Gericht besondere Regeln erlassen: Im Saal gilt ein striktes Handyverbot, zudem sorgen gleich vier Wachtmeister für Sicherheit und Ordnung – deutlich mehr als üblich. Auch der Zutritt ist eingeschränkt, erlaubt sind nur kleine Taschen.

Die Liste der Zeugen ist lang: Mehr als 60 Personen sollen vor Gericht aussagen, darunter auch die Eltern des getöteten Jungen. Die Anklageschrift, die die Vorwürfe gegen Gina H. zusammenfasst, umfasst insgesamt 63 Seiten.