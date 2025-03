Marine Le Pen ist schuldig

Der Vater von Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, ist im Januar verstorben. Heute muss sich die Politikerin vor Gericht verantworten. KEYSTONE

Marine Le Pen steht vor einem entscheidenden Gerichtsurteil, das ihre politische Karriere und eine mögliche Präsidentschaftskandidatur 2027 beeinflussen könnte. Das Gericht spricht sie schuldig.

Das könnte ihre Chancen auf die Präsidentschaftswahl 2027 erheblich beeinflussen.

Die Staatsanwaltschaft fordert fünf Jahre Haft, 300'000 Euro Geldstrafe und ein fünfjähriges Amtsverbot.

Trotz der Anklage bleibt die Partei Rassemblement National um Marine Le Pen populär – mit Jordan Bardella als möglichem Nachfolger und strategischen Ambitionen auf Präsidentschaft und Premieramt. Mehr anzeigen

Am Montag steht Marine Le Pen vor Gericht. Sie wird im Veruntreuungsprozess schuldig gesprochen.

Das Pariser Strafgericht hat ein Urteil gefällt, das ihre Chancen auf eine Präsidentschaftskandidatur 2027 erheblich beeinflussen könnte. Der Prozess gegen Le Pen und 24 weitere Angeklagte wegen Veruntreuung von EU-Geldern hat in Frankreich und Europa hohe Wellen geschlagen, wie die NZZ schreibt.

Bei der letzten Präsidentschaftswahl 2022 erhielt Marine Le Pen im zweiten Wahlgang die Unterstützung von vier von zehn Franzosen. Aktuelle Umfragen zeigen, dass sie im ersten Wahlgang 37 Prozent der Stimmen erreichen könnte, was sie zu einer der stärksten Anwärterinnen auf das Präsidentenamt macht. Doch der laufende Prozess könnte ihre Ambitionen zunichtemachen.

Forderung: Fünf Jahre Haft und eine Geldstrafe von 300'000 Euro

Die Anklage wirft Le Pen und ihrer Partei, dem Rassemblement National, vor, EU-Gelder für parlamentarische Assistenten zweckentfremdet zu haben. Diese sollen in Wirklichkeit parteiinterne Aufgaben in Paris erledigt haben. Zwischen 2004 und 2016 soll die Partei auf diese Weise 4,6 Millionen Euro veruntreut haben. Die Staatsanwaltschaft fordert eine fünfjährige Haftstrafe, eine Geldstrafe von 300'000 Euro und ein fünfjähriges Verbot, öffentliche Ämter zu bekleiden.

Die Beweislage scheint erdrückend: Interne Dokumente, Zeugenaussagen und E-Mail-Korrespondenzen stützen die Vorwürfe der Scheinbeschäftigung. Le Pen bestreitet die Anschuldigungen und sieht sich als Opfer eines politisch motivierten Verfahrens. Ihre Verteidigung argumentiert, dass die Aufgaben von Assistenten nicht klar definiert seien, doch die EU-Regularien sind eindeutig.

Das Urteil des Gerichts könnte weitreichende Folgen haben. Die Richter sind nicht an die Forderungen der Staatsanwaltschaft gebunden und könnten die Ämtersperre auf ein Jahr begrenzen. Entscheidend ist auch, ob das Urteil sofort vollstreckbar ist, da eine Berufung in Frankreich normalerweise aufschiebende Wirkung hat.

Möglicher Nachfolger für Le Pen

Würde dieses Szenario eintreten, gäbe es innerhalb der Partei mit Jordan Bardella einen möglichen Nachfolger. Der 29-jährige Parteichef hat sich bisher zurückhaltend zu eigenen Präsidentschaftsambitionen geäussert, doch seine kürzlich veröffentlichte Biografie deutet auf eine mögliche Kandidatur hin. In der Bevölkerung geniesst Bardella bereits Unterstützung, doch die Partei vermeidet bisher Diskussionen über einen Ersatz für Le Pen.

Trotz des Prozesses scheint die öffentliche Unterstützung für Le Pen und ihre Partei nicht zu schwinden. Das Rassemblement National profitiert von der Unzufriedenheit mit den traditionellen Parteien und der Politik Emmanuel Macrons. In ländlichen Gebieten finden die Nationalisten grossen Anklang, und Le Pens Darstellung als Opfer eines politischen Komplotts scheint bei ihren Anhängern auf Resonanz zu stossen.

2027 könnte Le Pen zum vierten Mal zur Präsidial-Wahl antreten

Le Pens rechtsnationale Partei ist in Frankreich auf dem Vormarsch und im Parlament inzwischen so stark vertreten wie noch nie. Die von ihrem kürzlich gestorbenen Vater Jean-Marie gegründete rechtsextremistische Front National benannte Marine Le Pen 2018 in Rassemblement National um und verzichtete auf allzu radikale Positionen, um sie auch in breiteren Schichten wählbar zu machen.

Sollte Le Pen 2027 tatsächlich im vierten Anlauf Präsidentin werden und ihre Partei auch die nachfolgende Parlamentswahl gewinnen, ist der Plan, dass RN-Chef Jordan Bardella (29) Premierminister wird.

In der Affäre um eine mögliche Scheinbeschäftigung von EU-Mitarbeitern hatte Le Pen die Vorwürfe stets zurückgewiesen. «Ich habe nicht das Gefühl, die geringste Regelwidrigkeit, die geringste Rechtswidrigkeit begangen zu haben», sagte sie im Prozess.

