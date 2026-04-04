  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

April-Scherz Puppe löst Notruf aus – Polizei warnt anschliessend

Lea Oetiker

4.4.2026

In Laguna Beach wurde die Polizei wegen eines angeblichen Eindringlings alarmiert.
In Laguna Beach wurde die Polizei wegen eines angeblichen Eindringlings alarmiert.
Screenshot Instagram/ Polizei Laguna Beach

In Laguna Beach sorgte am 1. April eine «Bier trinkende» Gartenfigur für Aufregung, doch die vermeintliche Person entpuppte sich schnell als Schaufensterpuppe.

Lea Oetiker

04.04.2026, 13:30

04.04.2026, 13:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Laguna Beach wurde die Polizei wegen eines angeblichen Eindringlings alarmiert.
  • Vor Ort entpuppte sich dieser als Schaufensterpuppe – ein Aprilscherz.
  • Die Polizei mahnte, solche Streiche sollten keine Notrufe auslösen.
Mehr anzeigen

In Laguna Beach, in Kalifornien, ist die Polizei am 1. April zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden: Ein Anwohner meldete einen vermeintlichen Eindringling, der im Garten eines Hauses campierte und seelenruhig Bier trank. Die Gestalt lag unter einer Decke, ausgestattet mit Sonnenbrille, Kapuzenpulli und Bierflasche.

Vor Ort stellte sich die Situation jedoch schnell als harmlos heraus. Das vermeintliche «Trinkgelage» entpuppte sich als aufwendig inszenierter Aprilscherz: Bei der angeblichen Person handelte es sich um eine sorgfältig drapierte Schaufensterpuppe, komplett mit falschem Bart und täuschend realistischer Pose, wie «upi» berichtete.

In einem Facebook-Beitrag erklärte die Polizei von Laguna Beach, die Figur sei offenbar gezielt zum 1. April platziert worden. Mit einem Augenzwinkern erinnerten die Beamten daran, dass Humor zwar erlaubt sei, solche Scherze jedoch keine echten Notrufe provozieren sollten. Ihre Botschaft: Man dürfe gerne Spass haben – solle sich dabei aber nicht selbst zum Narren machen lassen.

Meistgelesen

Zwei Frauen und ein Baby von Baum erschlagen
So verlief die Rettung des abgeschossenen US-Piloten im Iran
So viel kostet 1 Monat Reisen im teuersten Land der Welt
Explosion eines Ur-Sterns: Neues Signal erreicht die Erde
Schweizerin Ella ist nach Vietnam ausgewandert – doch der Neustart gerät ins Wanken