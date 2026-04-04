In Laguna Beach wurde die Polizei wegen eines angeblichen Eindringlings alarmiert. Screenshot Instagram/ Polizei Laguna Beach

In Laguna Beach sorgte am 1. April eine «Bier trinkende» Gartenfigur für Aufregung, doch die vermeintliche Person entpuppte sich schnell als Schaufensterpuppe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Laguna Beach wurde die Polizei wegen eines angeblichen Eindringlings alarmiert.

Vor Ort entpuppte sich dieser als Schaufensterpuppe – ein Aprilscherz.

Die Polizei mahnte, solche Streiche sollten keine Notrufe auslösen. Mehr anzeigen

In Laguna Beach, in Kalifornien, ist die Polizei am 1. April zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden: Ein Anwohner meldete einen vermeintlichen Eindringling, der im Garten eines Hauses campierte und seelenruhig Bier trank. Die Gestalt lag unter einer Decke, ausgestattet mit Sonnenbrille, Kapuzenpulli und Bierflasche.

Vor Ort stellte sich die Situation jedoch schnell als harmlos heraus. Das vermeintliche «Trinkgelage» entpuppte sich als aufwendig inszenierter Aprilscherz: Bei der angeblichen Person handelte es sich um eine sorgfältig drapierte Schaufensterpuppe, komplett mit falschem Bart und täuschend realistischer Pose, wie «upi» berichtete.

In einem Facebook-Beitrag erklärte die Polizei von Laguna Beach, die Figur sei offenbar gezielt zum 1. April platziert worden. Mit einem Augenzwinkern erinnerten die Beamten daran, dass Humor zwar erlaubt sei, solche Scherze jedoch keine echten Notrufe provozieren sollten. Ihre Botschaft: Man dürfe gerne Spass haben – solle sich dabei aber nicht selbst zum Narren machen lassen.