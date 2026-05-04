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Angst vor Attentat Putins Angst soll zunehmen – Kreml-Chef schottet sich im Bunker ab

Sven Ziegler

4.5.2026

Wladimir Putin soll sich vermehrt abschotten. 
Wladimir Putin soll sich vermehrt abschotten. 
Kristina Solovyova/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Neue Berichte zeichnen ein Bild eines zunehmend abgeschotteten Kremlchefs: Wladimir Putin soll aus Angst vor Attentaten und internen Machtkämpfen seine Sicherheitsmassnahmen drastisch verschärft haben. Doch wie belastbar sind diese Informationen?

,

DPA, Sven Ziegler

04.05.2026, 14:56

04.05.2026, 14:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Berichte von CNN und der «Financial Times» deuten darauf hin, dass Wladimir Putin seine Sicherheitsvorkehrungen massiv verstärkt hat.
  • Grund sollen Attentate auf Militärs sowie die Angst vor einem Putsch innerhalb der Elite sein.
  • Die Angaben stammen aus Geheimdienstkreisen und kremlnahen Quellen – unabhängig überprüfen lassen sie sich kaum.
Mehr anzeigen

Im Umfeld von Wladimir Putin verdichten sich die Hinweise auf eine zunehmende Abschottung des russischen Präsidenten.

Wie ‹CNN› unter Berufung auf einen europäischen Geheimdienst-Mitarbeiter berichtet, hat der Kreml die Sicherheitsmassnahmen rund um Putin deutlich verschärft. Demnach sollen selbst enge Mitarbeitende wie Köche, Fotografen oder Leibwächter strengeren Kontrollen unterliegen. Teilweise würden sie nur noch Geräte ohne Internetzugang verwenden dürfen, zudem seien Überwachungssysteme installiert worden.

Auch der Zugang zum Präsidenten selbst sei weiter eingeschränkt worden. Besucher müssten mehrere Sicherheitskontrollen durchlaufen, und die Orte, an denen sich Putin regelmässig aufhalte, seien stark reduziert worden.

Berichte über Bunker und Isolation

Ähnliche Einschätzungen liefert die «Financial Times». Sie berichtet unter Berufung auf kremlnahe Quellen, dass Putin zunehmend Zeit in unterirdischen Anlagen verbringe und sich stärker auf den Krieg konzentriere. Zivile Themen rückten demnach in den Hintergrund.

Krieg in der Ukraine

Seit Ende Februar 2022 tobt der Krieg zwischen der Ukraine und Russland. blue News informiert dich im Ukraine-Ticker zu den aktuellen Entwicklungen rund um den Konflikt.

Ein Teil dieser Entwicklung ist nicht neu. Bereits seit Beginn des Ukraine-Kriegs wurde immer wieder über eine zunehmende Isolation Putins berichtet. Öffentliche Auftritte wurden seltener, viele Begegnungen fanden nur noch unter strengen Sicherheitsauflagen statt.

Neu ist jedoch die Intensität der beschriebenen Massnahmen.

Angst vor Attentaten und Machtkämpfen

Als Hauptgrund nennen die Berichte eine Serie von Anschlägen auf hochrangige Militärs sowie wachsende Spannungen innerhalb der russischen Elite.

So verweist CNN auf mehrere Angriffe auf Generäle in den vergangenen Monaten. Gleichzeitig soll im Machtapparat ein Kompetenzgerangel zwischen Militär und Sicherheitsdiensten entstanden sein.

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Der Geheimdienstbericht, auf den sich CNN stützt, spricht zudem von einer wachsenden Sorge vor einem möglichen Staatsstreich. Demnach fürchte Putin insbesondere Angriffe aus den eigenen Reihen – etwa durch Drohnen oder andere gezielte Aktionen.

Auch einzelne Personen aus seinem Umfeld werden in diesem Zusammenhang genannt. Diese Einschätzungen sind jedoch besonders heikel und lassen sich unabhängig kaum verifizieren.

Einordnung: Was ist gesichert – und was nicht

So spektakulär die Berichte klingen: Viele Details bleiben schwer überprüfbar.

Weder CNN noch die «Financial Times» legen ihre Quellen offen. Die Informationen stammen aus Geheimdienstkreisen oder aus dem Umfeld des Kremls – also aus Bereichen, die naturgemäss schwer zugänglich sind.

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Zudem weisen selbst westliche Medien darauf hin, dass solche Veröffentlichungen auch Teil strategischer Kommunikation sein können. CNN spekuliert etwa, dass das gezielte Streuen solcher Informationen den Kreml destabilisieren könnte.

Bekanntes Muster – neue Zuspitzung

Dass Putin grossen Wert auf Sicherheit legt, ist seit Jahren bekannt. Die Corona-Pandemie verstärkte diese Tendenz zusätzlich: Treffen fanden häufig mit grossen Abständen statt, Kontakte wurden stark eingeschränkt.

Die aktuellen Berichte deuten nun auf eine weitere Eskalation dieser Entwicklung hin.

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