Putins Angst soll zunehmen – Kreml-Chef schottet sich im Bunker ab

Angst vor AttentatPutins Angst soll zunehmen – Kreml-Chef schottet sich im Bunker ab
Sven Ziegler
4.5.2026
Neue Berichte zeichnen ein Bild eines zunehmend abgeschotteten Kremlchefs: Wladimir Putin soll aus Angst vor Attentaten und internen Machtkämpfen seine Sicherheitsmassnahmen drastisch verschärft haben. Doch wie belastbar sind diese Informationen?
Wie ‹CNN› unter Berufung auf einen europäischen Geheimdienst-Mitarbeiter berichtet, hat der Kreml die Sicherheitsmassnahmen rund um Putin deutlich verschärft. Demnach sollen selbst enge Mitarbeitende wie Köche, Fotografen oder Leibwächter strengeren Kontrollen unterliegen. Teilweise würden sie nur noch Geräte ohne Internetzugang verwenden dürfen, zudem seien Überwachungssysteme installiert worden.
Auch der Zugang zum Präsidenten selbst sei weiter eingeschränkt worden. Besucher müssten mehrere Sicherheitskontrollen durchlaufen, und die Orte, an denen sich Putin regelmässig aufhalte, seien stark reduziert worden.
Berichte über Bunker und Isolation
Ähnliche Einschätzungen liefert die «Financial Times». Sie berichtet unter Berufung auf kremlnahe Quellen, dass Putin zunehmend Zeit in unterirdischen Anlagen verbringe und sich stärker auf den Krieg konzentriere. Zivile Themen rückten demnach in den Hintergrund.
Ein Teil dieser Entwicklung ist nicht neu. Bereits seit Beginn des Ukraine-Kriegs wurde immer wieder über eine zunehmende Isolation Putins berichtet. Öffentliche Auftritte wurden seltener, viele Begegnungen fanden nur noch unter strengen Sicherheitsauflagen statt.
Neu ist jedoch die Intensität der beschriebenen Massnahmen.
Angst vor Attentaten und Machtkämpfen
Als Hauptgrund nennen die Berichte eine Serie von Anschlägen auf hochrangige Militärs sowie wachsende Spannungen innerhalb der russischen Elite.
So verweist CNN auf mehrere Angriffe auf Generäle in den vergangenen Monaten. Gleichzeitig soll im Machtapparat ein Kompetenzgerangel zwischen Militär und Sicherheitsdiensten entstanden sein.
Der Geheimdienstbericht, auf den sich CNN stützt, spricht zudem von einer wachsenden Sorge vor einem möglichen Staatsstreich. Demnach fürchte Putin insbesondere Angriffe aus den eigenen Reihen – etwa durch Drohnen oder andere gezielte Aktionen.
Auch einzelne Personen aus seinem Umfeld werden in diesem Zusammenhang genannt. Diese Einschätzungen sind jedoch besonders heikel und lassen sich unabhängig kaum verifizieren.
Einordnung: Was ist gesichert – und was nicht
So spektakulär die Berichte klingen: Viele Details bleiben schwer überprüfbar.
Weder CNN noch die «Financial Times» legen ihre Quellen offen. Die Informationen stammen aus Geheimdienstkreisen oder aus dem Umfeld des Kremls – also aus Bereichen, die naturgemäss schwer zugänglich sind.
Zudem weisen selbst westliche Medien darauf hin, dass solche Veröffentlichungen auch Teil strategischer Kommunikation sein können. CNN spekuliert etwa, dass das gezielte Streuen solcher Informationen den Kreml destabilisieren könnte.
Bekanntes Muster – neue Zuspitzung
Dass Putin grossen Wert auf Sicherheit legt, ist seit Jahren bekannt. Die Corona-Pandemie verstärkte diese Tendenz zusätzlich: Treffen fanden häufig mit grossen Abständen statt, Kontakte wurden stark eingeschränkt.
Die aktuellen Berichte deuten nun auf eine weitere Eskalation dieser Entwicklung hin.