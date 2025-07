Putin «droht» Deutschland in Deepfake-Video mit Militärschlag

Hanno Es wird immer blöder.Wäre wohl keine gute Idee für Putin mit seinen veralteten Waffen. Man hat es kürzlich in Iran gesehen, wie schlecht die funktionieren. Russische und chinesische Flugabwehrbatterien wurden locker ausgeschaltet.

Gollum78 Hanno Ach Hanno, wie oft denn noch, es ist ein Deep-Fake Video.

Hanno Gollum78 Ist mir schon klar aber solche Gedanken gehen im Kreml um. Westerweiterung.

Verstehen Das war eigentlich das Ziel von Putin bis nach Deutschland zu gelangen nur hat er nicht damit gerechnet in der Ukraine auf diesen Wiederstand und diese Entschlossenheit zu kämpfen gerechnet und alle westlichen Regierungen haben den Kopf in den Sand gesteckt und so getan als sie das ganze nichts angienge uns somit die Möglichkeit vertan zu Reagieren und zudem hätten sie schon bei der Anektion reagieren sollen

Schossuzu58 Verstehen Ah ja? Haben Sie direkten Zugang zu Putin? Erzählt er ihnen jeweils von seinen Plänen oder Zielen? Wenn nein, dann würde ich empfehlen nicht solche Mutmassungen in die Welt hinaus zu posaunen so als wären sie wahr und reine Tatsache. Denn wer weiss schon wirklich was der andere will und plant? Die meisten Männer wissen ja noch nicht mal was die Pläne und Ziele ihrer Ehefrauen sind und umgekehrt genauso.



Man kann von mir aus gerne Vermutungen äussern und Annahmen verkünden, aber ich persönlich halte gar nichts von solchen als Tatsachen verkauften Meinungen und Ansichten ohne Beweise dafür darzulegen.

Hanno Schossuzu58 Westerweiterung ist ein Gedankenspiel im Kreml. Die baltischen Staaten liegen westlich von Russland.

Ileu Seid Menschen



Was daran ist eigentlich so schwer?



Sich wenigstens vorerst "Hüben" wie "Drüben" diese Kardinalsfrage stellen.



Menschen sind doch nicht zum Töten am Leben.