Video sorgt im Netz für mächtig Wirbel – weil Putin hustet

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Propaganda-Panne des Kreml Video sorgt im Netz für mächtig Wirbel – weil Putin hustet

dpa

8.3.2026 - 13:41

Video sorgt im Netz für mächtig Wirbel – weil Putin hustet

Video sorgt im Netz für mächtig Wirbel – weil Putin hustet

Zum Frauentag am 8. März gratuliert Kremlchef Putin per Video. Doch bei der Aufzeichnung läuft nicht alles glatt. Nun sorgt ein ungeschnittener Clip für Aufregung im Netz. Absicht oder ein Versehen?

08.03.2026

Zum Frauentag am 8. März gratuliert Kremlchef Putin per Video. Doch bei der Aufzeichnung läuft nicht alles glatt. Nun sorgt ein ungeschnittener Clip für Aufregung im Netz. Absicht oder ein Versehen?

,

DPA, Redaktion blue News

08.03.2026, 13:41

08.03.2026, 14:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein ungeschnittener Videoclip von Kremlchef Wladimir Putin taucht auf und sorgt im Netz für Wirbel.
  • In dem Video zum Weltfrauentag hustet und räuspert sich der Kremlchef. Kurz darauf verschwindet der Clip aus dem Netz und wird durch eine neue Fassung ersetzt.
  • Der Vorfall ist äusserst ungewöhnlich. Von der russischen Propaganda wird der 73-Jährige sonst als starker – und gesunder – Kremlchef präsentiert.
  • Trotz der Löschung verbreitete sich die ungeschnittene Fassung rasend schnell im Netz und sorgt für Spekulationen.
Mehr anzeigen

Der sonst um ein makelloses Bild von Präsident Wladimir Putin bemühte Kreml hat zum Erstaunen vieler Russen eine Videosequenz veröffentlicht, in der der Staatschef hustet und sich räuspert. Der zum internationalen Frauentag aufgezeichnete Clip wurde nach kurzer Zeit vom Kreml und von Staatsmedien wieder gelöscht und durch eine neue Fassung ersetzt, wie unter anderem die Zeitung «Nowaja Gaseta Europa» im Exil berichtete. Kommentatoren wunderten sich, dass dem Kreml so etwas passiert.

Kremlnahe Kriegsblogger fragten in Kommentaren, ob es sich um eine gezielte Indiskretion, Sabotage oder eine Art Aufstand handeln könnte gegen einen alternden Putin. Der 73-Jährige ist seit mehr als einem Vierteljahrhundert an der Macht. Dagegen meinte der kremlnahe Reporter Dmitri Smirnow in seinem Telegram-Kanal, dass es sich um eine technische Panne handeln könnte. Er selbst veröffentlichte auch einen Teil des Clips.

Die russische Propaganda zeigt Putin üblicherweise als starken – und gesunden – Präsidenten.
Die russische Propaganda zeigt Putin üblicherweise als starken – und gesunden – Präsidenten.
Alexander Zemlianichenko/Pool AP/AP/dpa (Archivbild)

«Putin zeigt auf jeden Fall Perfektionismus und den Wunsch, maximale Ergebnisse zu erzielen», sagte Smirnow mit Blick auf den neuen Anlauf des Präsidenten, eine zweite Fassung der Glückwünsche zum Frauentag besser hinzubekommen.

In einer ersten vom Kreml veröffentlichen Langfassung von gut sechs Minuten sind beide Aufnahmen – unterbrochen durch den Hustenreiz Putins – zu sehen.

Spiel mir das Lied vom Sieg. So verdienen Putins Propagandisten am Krieg

Spiel mir das Lied vom SiegSo verdienen Putins Propagandisten am Krieg

Putin: «Ich habe heute sehr viel geredet»

Besonders die etwa 30-Sekunden-Sequenz vom hustenden Putin wurde in Telegramkanälen – einige mit Hunderttausenden Abonnenten – geteilt. Der Kremlchef bat darin, die Aufnahme zu wiederholen. «Ich habe einen Frosch im Hals, musste fast husten. Ich habe heute sehr viel geredet», erklärte er.

In seiner Grussbotschaft dankte er besonders auch den Frauen, die im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Einsatz «unter extrem schwierigen Bedingungen» im Einsatz seien. «Überall beweisen Sie Mut, Tapferkeit, Hingabe und Standhaftigkeit», sagte er.

Bei öffentlichen Auftritten und Reden hustet Putin immer mal. Kremlsprecher Dmitri Peskow wies wiederholt die im Westen verbreiteten Mutmassungen über angebliche Erkrankungen Putins zurück. Der Präsident sei gesund, betonte er mehrfach. Husten und Räuspern bei Putin erklärte Peskow bisweilen mit der Wirkung von Klimaanlagen. Dagegen machten sich insbesondere in der Ukraine Kommentatoren über Panne mit dem Clip lustig; der Kreml habe nun selbst das Bild eines «kranken Alten» gezeigt, hiess es da unter anderem.

Mehr Videos aus dem Ressort

Plötzlich darf Putin bei Trumps Waffenlieferungen an die Ukraine mitreden

Plötzlich darf Putin bei Trumps Waffenlieferungen an die Ukraine mitreden

Nach einem langen Telefonat mit Wladimir Putin zeigt sich US-Präsident Donald Trump plötzlich zögerlich bei Tomahawk-Lieferungen an die Ukraine – und sagt offen, er habe die Waffenfrage direkt mit dem Kremlchef besprochen.

17.10.2025

Mehr zum Thema

Iran-Krieg trifft die Ukraine hart. So profitiert Putin vom Chaos im Nahen Osten

Iran-Krieg trifft die Ukraine hartSo profitiert Putin vom Chaos im Nahen Osten

Putin-Propaganda pro Trump. «Unsere Trumpuschka wird unfair behandelt»

Putin-Propaganda pro Trump«Unsere Trumpuschka wird unfair behandelt»

«Haben den Feind unterschätzt». Russischer General kritisiert Putin – und begibt sich in grosse Gefahr

«Haben den Feind unterschätzt»Russischer General kritisiert Putin – und begibt sich in grosse Gefahr

Meistgelesen

So hat deine Gemeinde abgestimmt
SRG nach Nein erleichtert – Wille will um 15 Uhr sprechen +++ Individualbesteuerung kommt
Die Heiratsstrafe fällt – rechne hier aus, was das für dich bedeutet