Die USA haben ihre Einschätzung zu Russland offenbar geändert. Neue Geheimdienstberichte halten es für möglich, dass Wladimir Putin in den kommenden Jahren gezielt die Reaktionsfähigkeit der Nato austestet – von Cyberangriffen bis hin zu einer begrenzten militärischen Aktion.

Darum geht’s US-Geheimdienste halten es inzwischen für möglich, dass Russland die Nato noch während des Ukraine-Kriegs bewusst herausfordert.

Die Szenarien reichen von Cyberangriffen und bewaffneten Gruppen ohne Hoheitszeichen bis zu einem begrenzten Vorstoss an der Nato-Ostflanke.

Eine Bodenoperation gilt laut der Analyse weiterhin als wenig wahrscheinlich, das Risiko soll mit der Zeit aber steigen. Zusammenfassung erstellt mit

Noch vor Kurzem gingen die USA offenbar davon aus, dass Wladimir Putin eine direkte Provokation eines Nato-Staates vermeiden werde, solange Russland in der Ukraine Krieg führt. Diese Einschätzung hat sich nun verändert.

Nach Informationen des «Wall Street Journal» halten neue US-Geheimdienstberichte es für möglich, dass Moskau in den nächsten Jahren bewusst die Entschlossenheit des westlichen Militärbündnisses testet. Ein solches Szenario könnte laut den Einschätzungen theoretisch bereits im Herbst beginnen und reicht zeitlich bis 2029.

Dabei geht es keineswegs nur um einen klassischen militärischen Einmarsch. Die analysierten Szenarien reichen von einem Cyberangriff auf einen Nato-Staat über den Einsatz bewaffneter Gruppen ohne erkennbare staatliche Kennzeichen bis hin zu einem begrenzten Vorstoss auf dem Gebiet eines Bündnisstaates.

Gerade das schwerwiegendste Szenario relativieren die US-Berichte allerdings deutlich: Die Wahrscheinlichkeit einer begrenzten Bodenoperation werde als niedrig eingeschätzt. Sie nehme mit fortschreitender Zeit jedoch zu. Ein solcher Angriff könnte den Nato-Bündnisfall nach Artikel 5 auslösen.

Putin soll Nato auseinanderdividieren wollen

Das mögliche Ziel Moskaus wäre nach Einschätzung amerikanischer Beamter nicht zwingend die Eroberung grosser Gebiete. Vielmehr könnte Putin versuchen, die Geschlossenheit der Nato auf die Probe zu stellen und Zweifel daran zu säen, ob die USA ihren europäischen Verbündeten tatsächlich beistehen würden.

Heather Conley vom American Enterprise Institute beschreibt genau darin die zentrale Unsicherheit: Entscheidend wäre, wie Washington auf eine begrenzte russische Aktion reagieren würde. Russland habe seit Langem ein Interesse daran, die Glaubwürdigkeit der Nato infrage zu stellen und die USA von ihren europäischen Partnern zu trennen.

Als Hinweise auf solche Tests nennen die Berichte bereits erfolgte Zwischenfälle mit russischen Flugkörpern und Drohnen in Nato-Staaten. Russische Marschflugkörper landeten demnach in Polen, Drohnen flogen nach Rumänien.

Druck auf Putin könnte Risiko erhöhen

Hinter der neuen Einschätzung steht auch die Lage im Ukraine-Krieg. US-Beamte gehen davon aus, dass ein unter Druck geratener Putin unberechenbarer werden könnte.

Ukrainische Drohnen verursachen dem Bericht zufolge zunehmend Schäden an der russischen Armee und Ölindustrie. Gleichzeitig erzielt Russland an der Front nur kleinere Geländegewinne und erleidet hohe Verluste. US-Geheimdienste untersuchen deshalb, ob Moskau seine aggressive Politik gegenüber europäischen Staaten kurzfristig weiter eskalieren könnte.

Brisant ist die Warnung auch deshalb, weil die US-Streitkräfte laut dem «Wall Street Journal» bei mehreren wichtigen Munitionsarten unter Druck stehen. Lieferungen an die Ukraine und der Krieg mit Iran hätten die Bestände bestimmter Waffen deutlich reduziert. Genannt werden unter anderem weitreichende Precision Strike Missiles, ATACMS sowie Stinger-Flugabwehrraketen.

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Auch Bestände von Patriot-, SM-3- und THAAD-Abfangraketen sowie weitere Luftverteidigungssysteme seien knapp, berichten US-Beamte. Das Pentagon bestreitet allerdings, dass ein Munitionsmangel bestehe. Das Weisse Haus erklärte, das US-Militär verfüge über «mehr als genug» Munition, um die strategischen Ziele von Präsident Donald Trump zu erfüllen.

Gerade in einem möglichen Konflikt mit Russland wären einige dieser Waffen entscheidend. Experten warnen zudem, dass der hohe Munitionsverbrauch im Nahen Osten nicht nur Auswirkungen auf die Abschreckung Russlands, sondern auch Chinas haben könnte.