String «Kapitulieren soll die Ukraine nicht – nur die Realität anerkennen», sagte Putin. Obwohl man weiss, dass er mit seinem Aggressionskrieg seit je her in seiner eigenen fremden Realität lebt. Der Iran plane keine Nuklearwaffen. Kaum zu glauben.

Karim String „Meiner Meinung nach wirkt Selenskyj manchmal wie ein Provokateur, vielleicht sogar mehr als Putin.

String Karim Dann kennen Sie die Vorgeschichte nicht.

Karim String Sicher kenne ich die Vorgeschichte De Konflikt in der Ukraine hat seine Wurzeln in einer komplexen Geschichte, politischen Spannungen und geopolitischen Interessen. Nach der Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion im Jahr 1991 gab es immer wieder Konflikte zwischen prowestlichen und prorussischen Kräften im Land. Besonders im Jahr 2014 kam es zu einer Eskalation, als Russland die Halbinsel Krim annektierte und im Osten der Ukraine bewaffnete Konflikte zwischen ukrainischen Streitkräften und separatistischen Gruppen ausbrachen. Diese Entwicklungen führten zu anhaltenden Spannungen und einem Krieg, der bis heute andauert. Der Konflikt ist also das Ergebnis einer langen Geschichte von

Colorless-Ratificati Gross-mperator Putins unnachgiebig unzweifelhafte Entschlossenheit im klaren Kontrast zu seinen unverbesserlich ideologisch fixierten "Friedensengel" im sozialistisch verklärten Westen.

Kermit82 Die Amtszeit Putins ist schon 2008 abgelaufen. Nur durch seine diktatorischen Winkelzüge ist er für lebenslänglich an der Macht geblieben.



Alleine das wäre Alarmierend genug gewesen, um Europa umgehend aufzurüsten. Man wollte es nicht wahrhaben.

Bohnenstange Putin mit dem Heiligenschein. Ist er jetzt ein Heiliger…? 🙈

Karim Bohnenstange Meiner Meinung nach wird Selenskyj manchmal als eine wichtige Figur gesehen, doch es scheint, als würde ihm das Ego manchmal wichtiger sein als das Wohl der ukrainischen Bevölkerung

8VCu9 Bohnenstange Der russisch orthodoxe Primas wird ihn posthum sanktifizieren! :-)

String Karim Nicht zu vergleichen mit dem Ego des brutalen Aggressors.

nontral Karim Karim, der Putin Freund. Du liest zuviel die Weltwoche. Nehmen wir mal an, dass Selensky kein Engel ist. Ist er in meiner Meinung bestimmt nicht. Aber schau doch mal was Putin alles auf dem Kerbholz hat. Jede Journalistin oder Journalist, die sich ihm entgegenstellen sind aufeinmal tod. Natürlich nur westliche Propaganda, in Karims Augen. Und all die Giftstoff Anschläge (auch in der Ukraine) sind auch nur westliche Propaganda. Mach mal die Augen auf !!

Karim nontral Danke, dass du deine Sichtweise teilst. Es ist wirklich schwierig, in solchen komplexen Situationen alle Fakten zu kennen und zu beurteilen. Wichtig ist, offen für verschiedene Meinungen zu bleiben und sich möglichst breit zu informieren. Nur so kann man sich eine eigene Meinung bilden. Ich schätze den Austausch und denke, dass es gut ist, kritisch zu hinterfragen.

Rudolph Mich nimmt Wunder wann Putin diesem Krieg ein Ende setzt...

String Rudolph Seine Regierung selbst hat schon vor einem Jahr von Auslöschung der Ukraine und ewigem Krieg geredet.

robbingwood0815 Rudolph Man müsste dem ein vorzeitiges Ende setzen – oder dem Krieg meini

8VCu9 Rudolph Wenn ihm die Ukraine (und ein paar angrenzende unbedeutende Kleinstaate auch noch dazu), nach dem Motto: "Heim ins Reich!"

8VCu9 Rudolph Na- wenn er alles bekommen hat. Vielleicht... :-(

Karim String Da sieht man wieder, wie sehr man von den Medienkanälen beeinflusst wird. Viele Menschen gehen arbeiten, kommen nach Hause, schalten den Fernseher ein und denken, sie sind gut informiert. Aber warum nicht selbst einmal schlau sein, sich aktiv Informationen zu beschaffen und sich eine eigene Meinung zu bilden?

String Karim Im Gegensatz zum Osten kann man sich bei uns auf viele Quellen und Informationen beziehen um sich eine Meinung zu bilden. Auch in Kenntnis von russischer Propaganda.

8VCu9 Karim Ich sage frei nach Nike: "Just do it!", lieber Karim...

8VCu9 Lieber Wladimir, das ist nun doch etwas übertrieben, scheint mir.

So gehört dir die Schweiz doch immer noch nicht. Die Bourbaki- Armee

war froh, nach hause gehen zu können. Die es noch konnten, meine ich...