Putin setzt seit längerem auf «Wegwerfagenten». (Archivbild) Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Er galt als Asylsuchender – doch hinter den Kulissen soll er an einem Sabotageplan im Interesse des Kreml gearbeitet haben: In Kreuzlingen wurde ein Ukrainer verhaftet, der mit GPS-Paketen Anschläge auf den europäischen Warenverkehr vorbereitet haben soll.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Ukrainer aus einer Thurgauer Asylunterkunft steht unter Verdacht, Teil eines russischen Sabotagenetzwerks zu sein

Geplant waren Sprengstoffanschläge mit Paketbomben auf Transportwege in Europa

Die Bundesanwaltschaft in Deutschland fordert seine Auslieferung – es könnten weitere Festnahmen folgen Mehr anzeigen

In Kreuzlingen TG wurde am Montag ein ukrainischer Staatsbürger festgenommen, der laut deutschen Sicherheitsbehörden mutmasslich in einen russischen Sabotageplan verwickelt ist. Der Mann, der in einer Flüchtlingsunterkunft untergebracht war, soll laut Blick.ch Teil eines Agentennetzwerks sein, das im Auftrag des Kreml Anschläge auf Logistikinfrastruktur in Europa vorbereitet haben soll.

Die deutsche Bundesanwaltschaft wirft dem Verdächtigen Yevhen B. vor, sich zur «Agententätigkeit zu Sabotagezwecken» bereit erklärt zu haben. Er soll gemeinsam mit zwei Komplizen – ebenfalls Ukrainer – versucht haben, Sprengstoffpakete auf Reisen durch Europa zu bringen, mit dem Ziel, diese während des Transports zur Explosion zu bringen.

Einer der Männer, festgenommen in Köln, hatte laut Ermittlungen bereits Testpakete mit GPS-Trackern verschickt, um die Transportwege potenzieller Zielsendungen auszukundschaften. Die Ortungsgeräte stammten aus der Schweiz – beschafft und weitergeleitet durch Yevhen B. aus dem Thurgau, wie der Bericht von Blick.ch weiter ausführt.

Schwerwiegende Vorwürfe

Das Bundesamt für Justiz bestätigte gegenüber Medien die Festnahme im Thurgau und den Eingang eines deutschen Auslieferungsgesuchs. Der Mann wurde in Auslieferungshaft versetzt, über seinen genauen Aufenthaltsstatus schweigt man mit Verweis auf den Persönlichkeitsschutz.

Die Vorwürfe wiegen schwer: Die Gruppe soll nicht nur zur Ausforschung von Güterrouten bereit gewesen sein, sondern auch zur Durchführung schwerer Brand- und Sprengstoffanschläge. Der Verdacht lautet, dass sie über gefälschte Sendungen Anschläge vorbereiteten, getarnt als Pakete mit Zieladresse in der Ukraine. Die Detonation war offenbar auf den Transportweg geplant – möglicherweise in Bahndepots oder an Flughäfen.

Die Hintermänner bleiben im Dunkeln, doch Experten warnen seit längerem vor sogenannten «Wegwerfagenten». Dabei handelt es sich um Personen mit unklarer Identität oder prekärer Lebenslage, die durch finanzielle Anreize zur Durchführung riskanter Operationen bewegt werden – meist ohne direkten Kontakt zu den russischen Geheimdiensten. Der Verdacht: Russland rekrutiere über soziale Medien oder Mittelsmänner gezielt junge Männer aus Krisengebieten.

Auslieferung nach Deutschland wahrscheinlich

Ein ähnlicher Vorfall hatte bereits im Sommer 2024 für Schlagzeilen gesorgt. Damals geriet auf dem Vorfeld des Flughafens Leipzig ein Luftfrachtcontainer in Brand – in einem Paket war ein Brandsatz mit Zeitzünder versteckt. Die Maschine, die das Paket hätte transportieren sollen, war glücklicherweise verspätet. Ermittler ordneten auch diesen Vorfall dem russischen Militärgeheimdienst GRU zu.

Was aus dem mutmasslichen Saboteur aus Kreuzlingen wird, entscheidet nun die Schweizer Justiz. Dass seine Auslieferung nach Deutschland erfolgt, gilt als wahrscheinlich.