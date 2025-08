Mariupol wird derzeit von den Russen wieder aufgebaut. X

Im zerstörten Mariupol lässt der Kreml neue Wohnungen bauen – doch sie stehen ausschliesslich Russen offen. Für vertriebene Ukrainerinnen und Ukrainer bleibt nicht einmal die Hoffnung auf Rückkehr.

Redaktion blue News, Agence France-Presse Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Russland verkauft neu errichtete Wohnungen in Mariupol exklusiv an russische Bürgerinnen und Bürger.

Die ursprünglichen ukrainischen Eigentümer gelten offiziell als «verschwunden» oder haben keinerlei Rückforderungsrechte.

Die günstigen Konditionen sollen Russen zur Ansiedlung in der besetzten Stadt bewegen – und die Russifizierung vorantreiben. Mehr anzeigen

Wo einst Wohnblocks standen, liegen Trümmer. Wo einst ukrainische Familien lebten, preisen russische Makler heute Wohnungen mit Meerblick an. Das Bild von Mariupol, einst eine florierende Hafenstadt, ist nach dem russischen Angriff von 2022 geprägt von Tod, Vertreibung – und zynischem Wiederaufbau.

Wie das «Wall Street Journal» berichtet, entstehen in Mariupol derzeit Tausende neue Wohnungen, errichtet von kremlnahen Bauunternehmen. Rund 5000 Wohnungen in 70 Gebäuden wurden bereits fertiggestellt – ganze Stadtteile, früher Heimat ukrainischer Familien, wurden dem Erdboden gleichgemacht und nun neu bebaut.

Wohnen mit «Sonderkonditionen» – aber nur für Russen

Verkauft werden die Wohnungen ausschliesslich an russische Staatsbürger – zu besonders günstigen Hypothekarzinsen von nur zwei Prozent. Die Prospekte werben mit «majestätischer Architektur» und «15 Minuten zum Meer». Die Zerstörung wird dabei verharmlost als «leichte Beschädigung bei militärischen Ereignissen».

Für ehemalige ukrainische Eigentümer gibt es hingegen weder Rückkehrrecht noch Entschädigung. Viele der früheren Wohnungen wurden kurzerhand als «herrenlos» deklariert – weil die Besitzer entweder im Krieg starben oder vertrieben wurden. Juristische Einsprüche oder Rückforderungen laufen laut WSJ ins Leere.

Ein Betroffener erklärte gegenüber der Zeitung, das angebliche «Kompensationsangebot» reiche «nicht einmal für ein Grab».

Rückkehr verhindert – Gewinne für Putins Gefolgsleute

Ukrainerinnen und Ukrainer, die versuchen, in ihre alten Häuser zurückzukehren, werden laut Wall Street Journal bereits an der Grenze oder am Flughafen abgewiesen.

Für Putins Machtzirkel ist der Wiederaufbau auch ein lukratives Geschäft: Bauaufträge gehen an Firmen mit direktem Draht zum Kreml, der Immobilienverkauf füllt gleichzeitig die Kriegskasse.

Laut Beobachtern ist die Wohnungs-Offensive Teil einer gezielten Russifizierungspolitik in den besetzten Gebieten – mit dem Ziel, die ukrainische Identität systematisch zu verdrängen.