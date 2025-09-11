Putin will's wissen

Polen schiesst russische Drohnen über eigenem Staatsgebiet ab STORY: Polen hat nach eigenen Angaben russische Drohnen über seinem Staatsgebiet abgeschossen, die aus der benachbarten Ukraine eingedrungen waren. Bei einem Angriff der Russischen Föderation auf Ziele in der Ukraine wurde der polnische Luftraum wiederholt von Drohnen verletzt, teilte das polnische Militärkommando am Mittwoch mit. Es seien Waffen eingesetzt worden, um die Drohnen zu neutralisieren. Derzeit laufe eine Suche nach den abgeschossenen Flugkörpern. Der Luftraum über Teilen Polens sowie der Flughafen in der Hauptstadt Warschau wurden zeitweise gesperrt, teilten die Behörden mit. Auch drei weitere Flughäfen im Land waren vorübergehend geschlossen. Nach Angaben eines Regierungssprechers will der polnische Ministerrat am Vormittag in einer ausserordentlichen Sitzung zusammenkommen, um die Lage zu besprechen. Eine Stellungnahme des russischen Verteidigungsministeriums lag zunächst nicht vor. 10.09.2025

Wladimir Putin provoziert die Nato, in dem er seine Drohnen in den polnischen Luftraum fliegen lässt. Das war kein Unfall, wie Karten belegen: Sein hybrider Krieg gegen den Westen ist bereits in vollem Gange.

Luftalarm über Polen: F-16-Kampfjets steigen auf. Ihr Ziel sind russische Drohnen, die den Luftraum verletzt haben. Einwohnende in drei Regionen im Osten des Landes werden aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Vier nationale Flughäfen müssen geschlossen werden.

Die polnischen Streitkräfte holen die russischen Drohnen herunter. Als die Bilder veröffentlicht werden, die zeigen, was die Trümmer in Wyryki-Wola angerichtet haben, versteht sich, warum die lokale Bevölkerung das Haus nicht verlassen sollte.

🇷🇺🇵🇱 A Russian kamikaze drone struck a residential house in the village of Wyrki, Lublin region, Poland, damaging the roof of the house and a nearby parked car



[image or embed] — OSINTRadar (@osintr.bsky.social) 10. September 2025 um 08:59

«TV Polonia» berichtet, dass das Radar mehr als zehn Objekte erfasst habe und jene Drohnen «neutralisiert» worden seien, die eine Gefahr dargestellt hätten. Beim Dorf Czosnówka im Osten des Landes ist eine der Drohnen auf ein Feld gestürzt und wurde offenbar geborgen.

Footage reportedly shows the moment a Russian drone was shot down over Poland during last night’s large-scale airspace violation. Polish and NATO aircraft were involved in the interception.



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 10. September 2025 um 10:27

Warschau habe sich dabei einig mit der Nato abgestimmt, heisst es weiter. An diesem Morgen hält das polnische Kabinett eine Krisensitzung ab.

Kalkulierte Eskalation

Moskau hat sich noch nicht geäussert. Wahrscheinlich ist, dass der Kreml den Vorfall als Unfall abtun wird, bei dem die West-Ukraine das eigentliche Ziel gewesen sei.

Russian drone tracks as of 4:20 AM Ukraine time There is a swarm of strike UAVs over Kyiv region, heading west. Lviv is being hit – at least one drone from the Lviv swarm has veered off in the direction of Poland.



[image or embed] — Dr. Michael MacKay (@michaelmackay.bsky.social) 10. September 2025 um 03:30

Eine Karte der nächtlichen russischen Flugbewegungen, die ein spezialisierter Telegram-Kanal erstellt, belegt jedoch, dass die Drohnen-Einflüge in den polnischen Luftraum alles andere als planlos aussehen.

Russische Flugbewegungen in der Nacht vom 9. auf den 10. September. t.me/mon1tor_ua

Tatsächlich wirkt der russische Flugplan kalkuliert, nachdem Wladimir Putin in der Nacht vom 6. auf den 7. September erstmals getestet hat, wie die Nato auf seine Drohnen reagiert. 605 Drohnen und 13 Raketen schiesst Russland ab, und eine Drohne passiert am Morgen um 1:13 Uhr die Grenze.

Russische Flugbewegungen in der Nacht vom 6. auf den 7. September. Rot gerahmt: eine russische Drohne, die mindestens 30 Minuten durch den polnischen Luftraum flog. t.me/mon1tor_ua

Auch damals steigen polnische Jets auf, greifen aber offenbar nicht ein, weil die Drohne keine Gefahr dargestellt habe. Ukrainische Quellen berichten zudem von zwei weiteren russischen Verletzungen des polnischen Luftraums Ende August und Anfang September.

«Putin testet die Nato»

«Putin testet die Nato mit einer Drohnen-Attacke über Polen», titelt der britische «Telegraph»: «Eine Drohne ist ein Fehler, acht sind ein bewusster Test des Westens», heisst es dort. «Moskau überschreitet stets die Grenzen des Möglichen, und wenn es nicht auf eine starke Reaktion stösst, bleibt es bei der neuen Eskalationsstufe», warnt Wolodymyr Selenskyj.

Rescuers are now working in Volochysk, Khmelnytskyi region, where the Russians struck an ordinary sewing workshop with a missile. As of now, three people are reported injured. This is just one of the sites of today’s massive Russian attack: about 415 drones of various types and… pic.twitter.com/FdC880IDwn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2025

Polen schliesst nun sogar die Grenze zu Belarus, was allerdings auch mit einem Manöver zusammenhängt, das Minsk ab Freitag mit der russischen Armee abhält. Die regelmässige Übung heisst «Sapad», also «Westen»: Sapad 2025 dauert vom 12. bis zum 16. September. Die Belarus-Nachbarn Polen und Litauen antworten mit eigenen Manövern, weiss «Reuters».

BORDER CLOSURE SIGNALS HEIGHTENED EASTERN EUROPEAN TENSIONS



Poland’s decision to seal its border with Belarus ahead of Russia’s “Zapad” war games reflects both security anxiety and a symbolic show of NATO alignment. The move underscores Warsaw’s concern over hybrid threats and… pic.twitter.com/cJlTDMbu7w — Naeem Aslam (@NaeemAslam23) September 10, 2025

«Russland testet Nato-Reaktionsfähigkeit im Rahmen des Sapad-Manövers», ordnet der Leiter der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen, Tomislav Delinic, bei «Bild» die Lage ein. «Symbolwert hoch, Risiko unbeabsichtigter Eskalation gegeben.»

Spionage in Deutschland, Tschechien, Rumänien und Ungarn

Als hätte die Nato mit Minsk und Moskau nicht schon genug Ärger, ist nun auch noch ein Spionagering aufgeflogen: Tschechiens Inlandsgeheimdienst Sicherheitsinformationsdienst (BIS) hat mutmassliche Belarus-Agenten in Tschechien, Rumänien und Ungarn enttarnt. Prag hat deshalb einen Diplomaten zur Persona non grata erklärt.

BIS-Chef Michal Koudelka warnt seine Landsleute am 8. September zudem davor, dass Putin versuchen werde, die Parlamentswahlen im Oktober zu beeinflussen – etwa durch Online-Desinformationskampagnen, Hacker-Angriffe oder Migranten, die angeheuert würden, um für Aufruhr zu sorgen und das Vertrauen in die Behörden zu untergraben, schreibt «Politico».

🇩🇪On September 7, special police units in Germany conducted a large-scale operation against the cargo ship Scanlark, which was moving through the Kiel Canal. 🔗Read details: militarnyi.com/en/news/germ...



[image or embed] — Militarnyi (@militarnyi.com) 9. September 2025 um 19:35

Auch weiter im Westen ist Russlands hybrider Krieg mit der Nato bereits in vollem Gange. Spezialkräfte der Polizei haben ein Schiff an der Mündung des Nord-Ostsee-Kanals durchsucht: Von dem Frachter Scanlark aus sollen Drohnen zu Spionageflügen gestartet sein. Weiter hätten bei Kiel Taucher den Rumpf des Schiffes abgesucht, berichtet der «Spiegel».

Schattenflotte als Drohnen-Träger

«Euronews» ergänzt, dass der russische Geheimdienst vermehrt die «Schattenflotte» nutzt, um mit Drohnen Aufklärungsflüge auf Nato-Gebiet durchzuführen. Unklar sei, ob in Deutschland die Bundeswehr, die Polizei oder andere Behörden zuständig seien.

Das ist auch zum Nachteil der USA: Gerade hat die «New York Times» gemeldet, dass russische Drohnen Waffenlieferungen ausspionierten, die durch Ostdeutschland Richtung Ukraine gehen. Sabotageakte seien die Folge, notiert die US-Zeitung.

In Zentraleuropa hat nur die Schweiz keine hybriden Angriffe Russlands verzeichnet. IISS

Deutschland steckt bei diesem hybriden Krieg mittendrin, aber auch Estland, Schweden und Finnland laut der Londoner Denkfabrik International Institute for Strategic Studies (IISS) so ihre Erfahrungen mit Sabotage, Terror, Vandalismus oder Spionage machen müssen.

Zunahme der hybriden Angriffe – das sind die Ziele

Wenn es um eine Antwort auf Putins Aktionen geht, sind Deutschland und Co. laut IISS schlecht aufgestellt: «Wenn der Westen nicht auf Artikel 5 der NATO zurückgreift, fehlt es ihm an einer Strategie und der Fähigkeit, schnell auf die russische hybride Kriegsführung zu reagieren. Ein kollektives Vorgehen ist eine Herausforderung, wenn die Bedrohung unklar ist.»

Moldova has accused Russia of waging a “hybrid war” ahead of elections this month, citing disinformation and vote-buying as key tactics. The warning came in the European Parliament, with concerns over a “race against time” for democracy.



More on #VMNews pic.twitter.com/7Lt4oSAp2b — Virgin Media News (@VirginMediaNews) September 10, 2025

«Russland führt eine aggressive Subversions- und Sabotagekampagne gegen europäische und US-amerikanische Ziele durch, die Russlands brutalen konventionellen Krieg in der Ukraine ergänzt», stimmt die Washingtoner Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS) zu. Putin stelle «eine ernsthafte Bedrohung» dar.

When the topic is Russia's Hybrid War on us in the Eastern Flank, there are times that I don't like being right.

From the ZAPAD chapter of the Hybrid War Tracker Handbook: https://t.co/VtER2eVKHM page 20 pic.twitter.com/9aSrw8HEH3 — Amara Graps (@amaragraps) September 10, 2025

27 Prozent der russischen Ziele betreffen demnach den Bereich Transport, 27 Prozent die Regierung, 21 Prozent kritische zivile Infrastruktur und 21 Prozent die Industrie. «Die Zunahme der Angriffe zeigt, dass es dem Westen nicht gelungen ist, Russland zu zwingen, seine Sabotage- und Subversionskampagne einzustellen», warnt das CSIS.

Vor diesem Hintergrund müsste die Nato nun eigentlich Flagge zeigen, wenn Putin es wagt, seine Drohnen durch polnischen Luftraum zu fliegen. «Eine offensive Kampagne sollte darauf abzielen, Moskau zu signalisieren, dass weitere aktive Massnahmen in Europa kostspielig sein werden», schlägt das CSIS vor.

